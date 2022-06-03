Посол: Туреччина - серед країн, куди РФ везе крадене зерно

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 2 червня.

На цій сторінці DW стежила за новинами першої половини п'ятниці, 3 червня (час київський).

Про події в Україні 3 червня продовжуйте читати за посиланням.

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Європейська Комісія запустила платформу, на якій українські та європейські компанії можуть знаходити партнерів, аби експортувати зерно з України територією Європейського Союзу. Про це повідомили у пресслужбі Єврокомісії. "Мільйони тонн зерна заблоковані в Україні, і ми повинні об'єднати наші сили у різних секторах і з різних боків кордонів, аби транспортувати їх: компанії, які шукають засоби підтримати український експорт, підприємства, які пропонують рішення для транспортування чи зберігання, та українські компанії, які торгують зерном і шукають логістичних партнерів - наша платформа допоможе створити їм нові партнерства", - розповіла єврокомісарка з транспорту Адіна Валеан. Запуск цієї платформи є частиною плану Єврокомісії зі створення транспортних коридорів солідарності для експорту українського зерна.

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Європейська Комісія запропонувала спрямувати 26,2 мільйона євро, передбачених для проєктів з Росією та Білоруссю, для аналогічних програм з Україною та Молдовою. Про це заявили у пресслужбі Єврокомісії. Йдеться про програму підтримки розвитку сусідніх із ЄС регіонів у третіх країнах Interreg NEXT. Ці 26,2 мільйона євро були передбачені для російських і білоруських регіонів на час теперішнього семирічного бюджету Євросоюзу (на 2021-2027 роки). Ці гроші можуть бути спрямовані на розвиток охорони здоров'я, освіти, ефективності органів влади в українських і молдовських регіонах, які межують з ЄС. Зміни до бюджету Євросоюзу затверджують Рада ЄС і Європейський парламент.

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Відео Зеленського до 100 днів війни

Український президент Володимир Зеленський опублікував відео з нагоди 100-го дня війни Росії проти України.

Воно фактично відтворює відео, яке на другий день війни, 25 лютого, на Банковій записали Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, голова пропрезидентської фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія, керівник Офісу президента Андрій Єрмак і його радник Михайло Подоляк.

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У Європейському Союзі транспортували 500 українських пацієнтів із одних країн до лікарень в інших країнах, де їм могли надати медичну допомогу. Про це повідомили в пресслужбі Європейської Комісії. Пацієнтів транспортували з України, Молдови та держав ЄС, які межують з Україною до 13 європейських країн, зокрема Бельгії, Німеччини, Іспанії, Франції, Норвегії, Португалії. Це здійснили за допомогою механізму цивільного захисту ЄС.

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Український посол в Туреччині Василь Боднар заявив, що ця країна є однією з тих, які купують вкрадене Росією в Україні зерно, повідомляє агенція Reuters. Як пише видання, дипломат також повідомив журналістам у п'ятницю, що звернувся за допомогою до турецької влади та Інтерполу, щоби розслідувати, хто причетний до поставок зерна, яке перетинає турецькі територіальні води.

ОНОВЛЕНО: Початкова версія новини Reuters містила невірну інтерпретацію прямої мови посла.

"Росія безсоромно краде українське зерно і вивозить його з окупованого Криму. Це зерно відправляють у зарубіжні країни, в тому числі в Туреччину", - цитує Reuters. "Ми звернулися із закликом до Туреччини допомогти нам і, за пропозицією турецької сторони, порушуємо кримінальні справи щодо тих, хто краде і продає зерно", - сказав він.

Читайте також: Туреччина безкоштовно дає Литві Bayraktar, на який зібрали для України

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Російський публіцист Невзоров про громадянство України: Я стаю на сторону жертви

Низка російських пабліків повідомила вранці в п'ятницю, що публіцист Олександр Невзоров подав документи на отримання українського громадянства.

Олександр Невзоров

Згодом у Telegram-каналі радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, де переважно публікується інформація зі ЗМІ, з'явилась інформація, що президент Володимир Зеленський нібито надав громадянство Невзорову та його дружині. Однак у повідомленні не зазначене джерело інформації та не опублікований документ на підтвердження.

Співрозмовники DW в Офісі президента України, посилаючись на закон про захист персональних даних, ні підтвердили, ні спростували цю інформацію. Сам Невзоров, коментуючи допис із каналу Геращенка, написав у Telegram: "Я встаю на бік жертви. І я страшенно вдячний тим змученим, зневіреним, закривавленим людям України, що дозволили мені зайняти серед них місце".

Читайте детальніше: Невзоров про запит на громадянство України: Я стаю на сторону жертви

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Голова німецького Бундестагу Бербель Бас (Bärbel Bas) на 100-й день російського вторгнення в Україну наголосила на підтримці Києва: "Ми продовжимо надавати гуманітарну та військову, фінансову та дипломатичну підтримку вашій країні", - сказала вона на відкритті сесії німецького парламенту, де був присутній голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. "Суверенна Україна є частиною вільної, демократичної Європи. Ваша країна має право самостійно приймати рішення щодо свого майбутнього у свободі та мирі", - сказала Бас.

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Як стверджує генеральний штаб Збройних сил України, за 100 днів війни російська армія втратила близько 30950 солдатів.

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ЄС остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти РФ

У п'ятницю Європейський Союз остаточно затвердив шостий пакет санкцій щодо Росії.

Танкер з російською нафтою

"Ми забороняємо імпорт російської нафти до ЄС і тим самим скорочуємо величезне джерело доходу для Росії. Ми відключаємо більше ключових російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT. Ми також накладаємо санкції на винних у звірствах, які сталися в Бучі та Маріуполі, і забороняємо більше рупорів дезінформації, які активно сприяють пропаганді війни президента Путіна", - прокоментував рішення верховний представник Євросоюзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Читайте детальніше: ЄС остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти Росії

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Звіт британської розвідки та Інституту вивчення війни на 100-й день війни

За 100 днів війни російські війська не змогли досягти своїх початкових цілей, вважає розвідка міністерства оборони Великобританії. Як повідомляє британське міністерство оборони у своєму щоденному звіті в Twitter, Росія адаптувала свій оперативний план, щоби зосередитися на Донбасі, і зараз досягає тактичного успіху там. За даними британської розвідки, РФ контролює понад 90 відсотків Луганської області та, швидше за все, буде повністю контролювати її в найближчі два тижні, але досягти цього вдалось шляхом великих витрат ресурсів. У повідомленні йдеться, що Росія не змогла створити маневрів чи рухів на інших фронтах і напрямках. "Жодна зі стратегічних цілей не була досягнута. Для того, щоби Росія досягла будь-якої форми успіху, будуть потрібні постійні величезні інвестиції людської сили та обладнання, і, ймовірно, знадобиться ще значний час", - наголошують в розвідці

Тим часом Інститут вивчення війни (ISW) у щоденному звіті пише, що російське військове керівництво, швидше за все, скористається захопленням Сєвєродонецька та Лисичанська, щоби заявити, що вони "звільнили" всю Луганську область, перш ніж перейти до Донецької. Водночас, експерти ISW вважають, що сил РФ навряд буде достатньо, щоби захопити значну територію Донеччини після втрат під Сєверодонецьком. "Російські сили, очевидно, обмежені рельєфом місцевості на Донбасі і продовжать стикатися з проблемами при перетині річки Сіверський Донець, щоби завершити оточення Сєвєродонецьк-Лисичанськ і продовжити просування на захід від Лиману у напрямку Слов'янська через Райгородок", - йдеться у повідомленні.

++09.59++

Польський прем'єр: Європа байдужа до геноциду в Україні

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звинуватив решту європейських країн у байдужому ставленні до "геноциду", що здійснюється Росією в Україні.

Моравецький під час візиту до Бородянки

Майже всі телеканали світу показують вбивства мирних українців, "проте страждання України оточені стіною байдужості", написав він у колонці для німецької FAZ на 100-й день війни.

На думку Моравецького, за перші 100 днів війни Україна показала світові дві речі: "по-перше, що колишня міць Росії сьогодні набагато менш вражаюча, ніж багато хто вважав, і по-друге, що навіть менший народ може чинити сильний опір, якщо він має непохитний характер".

Читайте детальніше: Польський прем'єр звинуватив Європу в байдужості до "геноциду" в Україні

++09.32++

Посол України в Німеччині Андрій Мельник знову закликав ФРН прискорити заплановане постачання озброєнь. В ефірі телеканалу ZDF він заявив, що задоволений обіцянкою німецького канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) надати Києву комплекс протиповітряної оборони Iris-T та інші озброєння, але зазначив: "Будемо чесними, війна триває 100 днів, а Німеччина ще не поставила жодного предмета важкого озброєння". За словами дипломата, перші постачання прибудуть до України лише наприкінці червня, при цьому ситуація на фронті є дуже напруженою.

++09.00++

Постійний представник США при Організації з безпеки та співробітництва в Європі Майкл Карпентер, виступаючи на засіданні постійної ради організації у Відні, наголосив на масштабних злочинах російських сил в Україні. "15 тижнів жорстокості. 15 тижнів звірств. 15 тижнів насильства, з такою кількістю повідомлень про страти, примусові депортації, зґвалтування, фільтраційні табори та руйнування, що стає важко повністю зрозуміти масштаб різанини, яку здійснює Російська Федерація", - сказав він. За його словами, Росія воює як у Середньовіччі, попри сучасну, точно керовану зброю. Дії збройних сил РФ можна пояснити лише тим, що вони мають на меті позбавитися цивільного населення в окупованих районах, заявив американський дипломат.

++08.37++

США наклали санкції на 70 компаній, зокрема на російські авіа- та суднобудівні заводи

Міністерство торгівлі США опублікувало ввечері 2 червня оновлений санкційний список, під який потрапили ще 71 російське та білоруське підприємства, включно з авіаційними та суднобудівними заводами і науково-дослідними інститутами.

Обмеження запроваджені для позбавлення оборонного сектору РФ доступу до американських військових технологій" та "перетворення Росії на світового фінансового ізгоя".

Раніше 2 червня стало відомо, що під нові санкції США потрапила речниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова, "близький соратник і керуючий офшорними багатствами президента Росії Володимира Путіна" Сергій Ролдугін, "один із найбагатших мільярдерів Росії" Олексій Мордашов і дві яхти, пов'язані з Путіним.

Читайте детальніше: Авіазаводи, пов'язані з Путіним яхти, речниця МЗС: У США нові санкції на РФ

++08.16++

Оператори електромереж трьох балтійських країн домовилися відмовитися від виробленої в Росії електроенергії. "З 1 червня баланс споживання та генерації в країнах Балтії забезпечуватиметься здебільшого балансуючими потужностями, доступними на ринках країн Балтії, Скандинавії та Польщі", - йдеться у заяві латвійського оператора Augstsprieguma tīkls, литовського Litgrid та естонського Elering. Цей захід покликаний знизити залежність від резервів у РФ - "коли балтійські оператори не використовують російські резерви, немає необхідності платити Росії за їхнє використання".

++07.52++

У Києві поновили повноцінну діяльність 50 посольств іноземних держав, повідомив у відеозверненні за підсумком 99-го дня війни український президент Володимир Зеленський.

Зокрема, 2 червня вірчі грамоти, які дозволяють офіційно розпочати роботу в Україні, Зеленському передала нова посолка США Бріджит Брінк. Також цього дня до виконання обов'язків приступили нові посли Молдови та Індії. Церемонія вручення грамот відбулась на території Софійського собору. Зеленський повідомив, що відтер вона завжди проходитиме саме там.

++07.39++

Ранкове зведення генштабу ЗСУ про обстріли армією РФ

На 100-ту добу війни в Україні російські війська продовжують обстріли цивільної інфраструктури по всій лінії фронту, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні. Зокрема:

На Сумщині росіяни обстріляли Бачівськ, Ходине, Славгород і Гудове.

На Харківщині обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Башкіровка, Моспіно, Руська Лозова, Печеніги та Михайлівка. Завдали авіаційних ударів поблизу Нового.

На Слов'янському напрямку обстріли цивільної інфраструктури фіксувалися в районах Дібрівного, Курульки, Вірнопілля, Червоної Поляни, Довгенького та інших населених пунктів. Армія РФ безуспішно штурмувала Богородичне та Долину.

На Лиманському напрямку росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Ярова, Щурове, Старий Караван і Райгородок. Тривають бої поблизу Студенки.

На Сєвєродонецькому напрямку війська РФ продовжують обстріли позицій українських сил і цивільної інфраструктури в районах Сєвєродонецька, Борівського, Устинівки, Лисичанська, Мирної Долини. В районі Метьолкіного та Білогорівки російська армія намагалась вести штурмові дії, але відійшла на попередні позиції, зазнавши втрат. У центральній частині Сєверодонецька тривають бої.

На Бахмутському напрямку обстрілюють Покровське, Нью-Йорк, Золоте, Комишуваху, Миколаївку, Берестове, Білогорівку та Врубівку. Поблизу останньої армія РФ вела безуспішні штурмові дії.

Росіяни завдали авіаударів по інфраструктурі неподалік Відродження, Ротів, Новолуганського і Доломітного та обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Кам’янка, Веселе, Мар’їнка, Новомихайлівка, Авдіївка, Піски, Золота Нива на Донеччині. Штурмові дії російських військ поблизу Красногорівки та Полтавки успіхів не мали.

На Південнобузькому напрямку армія РФ застосувала міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Кавказ, Лепетиха, Дмитрівка, Осокорівка, Благодійне, Степова Долина.

++07.23++

Зеленський: Україна має певні успіхи в боях у Сєвєродонецьку

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в ніч на 3 червня, напередодні початку 100-го дня війни, заявив про "певні успіхи в боях у Сєвєродонецьку". "Але ще рано говорити. Там зараз найжорсткіше. Як і в містах і громадах поруч: Лисичанськ, Бахмут та інші. Багато міст, де така потужна атака Росії", - сказав він.

++07.11++

Бербок до 100 днів війни: Підтримуємо Україну, поки відбуваються Бучі

3 червня, на 100-й день від початку війни в Україні, розв'язаної Росією, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) опублікувала колонку в газеті Bild, в якій висловила підтримку Києву від імені ФРН. "Ми будемо продовжувати підтримувати Україну. Доти, доки більше не відбуватиметься нових Буч. Щоб і для народу України те, що для нас є само собою зрозумілим, знову стало нормальним: життя у свободі", - написала вона.

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