Туреччина безкоштовно дає Литві Bayraktar, на який зібрали для України

Туреччина безкоштовно дасть Литві бойовий безпілотний літальний апарат (БПЛА) Bayraktar, на купівлю якого та зібрала кошти, щоби передати Україні, заявив литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас.

Спершу, ввечері 1 червня, Анушаускас повідомив, що Литва підписала договір про купівлю цього бойового дрона: "Сьогодні в Туреччині було підписано угоду з головою турецького оборонного агентства Ісмаїлом Деміром про співпрацю з міністерством національної оборони Литви. Ця угода відкриває шлях до купівлі Bayraktar, на який литовці зібрали майже шість мільйонів євро за три дні!".

Кампанію зі збору коштів на купівлю Bayraktar для Збройних сил України оголосив засновник YouTube-каналу Laisves TV (в перекладі - "Свобода ТВ". - Ред.). Лише за три з половиною дні він зібрав понад п'ять мільйонів євро пожертв від литовців, яких всього в країні 2,8 мільйона. Як зауважував посол України в Литві Петро Бешта, "це перший випадок в історії, коли звичайні люди зібрали кошти, щоби купити щось на зразок "Байрактара". "Це безпрецендентно і це неймовірно", - казав він. Гроші передали литовському міністерству оборони для купівлі турецького дрона та офіційної передачі його Україні.

Вдень у четвер, 2 червня міністр оборони Литви повідомив, що Анкара вирішила віддати безпілотник безплатно. "Це неймовірно, але Туреччина щойно погодилась віддати Bayraktar, на який Литва збирала гроші, безкоштовно. Це дивовижно!", - написав він у Twitter.

За його словами, тепер на зібрані кошти придбають необхідні боєприпаси для дрона, а решта суми також піде на підтримку України.

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Солідарність Литви з Україною

Невдовзі після того, як на Донбасі спалахнули бойові дії між проросійськими сепаратистами й українськими військовими, Вільнюс почав поставки Києву озброєння: у 2015-2016 роках Литва передала українській армії кулемети, амуніцію та 150 тонн спорядження, у 2017 році - понад сім тисяч автоматів Калашникова, які більше не застосовуються в литовській армії після її переходу на стандарти НАТО, і близько двох мільйонів патронів.

На тлі загрози повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну взимку Литва передала Україні бронежилети та балістичні пояси. Менше ніж за два тижні до початку війни в Україну прибули зенітно-ракетні комплекси Stinger від Литви.

Після вторгнення РФ до України Литва заборонила символи V і Z, які Росія активно використовує у війні, а згодом Литва визнала РФ терористичною державою, а війну в Україні - геноцидом.

22 травня Литва повністю припинила імпорт будь-яких енергоносіїв з РФ , зокрема й "у знак солідарності з Україною", яка потерпає від російської військової агресії. "Це дуже важливий рубіж не тільки на шляху Литви до енергетичної незалежності, а й вираження нашої солідарності з Україною. Ми повинні припинити фінансування російської військової машини", - наголосив міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс.

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