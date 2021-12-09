 Литва передала Україні партію військової допомоги | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.12.2021

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Новини

Литва передала Україні партію військової допомоги

Вільнюс не може ігнорувати нарощування військ РФ поблизу кордонів України, заявив міністр оборони Литви.

Українські бійці

Українські бійці (фото з архіву)

Литва передала Україні першу частину військової допомоги - партію бронежилетів та балістичних поясів. Про це у середу, 8 грудня, повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас у Twitter.

Міністр зауважив, що передача спорядження відбулась під час його візиту до Києва в межах попередньо досягнутих домовленостей. "Боротьба України - це також боротьба Литви", - написав він. Анушаускас також заявив, що незвичайне нарощування військ Росії біля кордонів створює для України серйозну військову загрозу. "Ми не можемо ігнорувати це", - наголосив міністр.

Раніше низка ЗМІ повідомляла, що Литва загалом планує передати українській армії 490 бронежилетів на суму понад 617 тисяч євро і стільки ж балістичних поясів на понад 59 тисяч євро. Ця пропозиція надійшла у відповідь на прохання уряду України підтримати його війська у боротьбі з підтримуваними Росією бойовиками на сході країни.

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Допомога Литви

Поставки Києву озброєння Вільнюс розпочав невдовзі після того, як на Донбасі спалахнули бойові дії між проросійськими сепаратистами й українськими військовими.

У 2015-2016 роках Литва передала українській армії кулемети, амуніцію та 150 тонн спорядження. У 2017 році Литва вирішила надати Україні понад 7000 автоматів Калашникова, які більше не застосовуються в литовській армії після її переходу на стандарти НАТО, і близько 2 мільйонів патронів.

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Загроза нового вторгнення?

Останнім часом все частіше лунають повідомлення про скупчення російських військ біля українських кордонів. Це відбувається не вперше, втім, за даними західної та української розвідки, нинішній стан справ може свідчити про підготовку Росії до наступу вже цієї зими.

Як зазначив міністр оборони України Олексій Резніков найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня. Він припустив, що кількість російських військ біля українських кордонів може зрости до 175 тисяч.

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