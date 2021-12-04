 Що кажуть в Україні про відеосаміт Байдена та Путіна | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 08.12.2021

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Україна

Що кажуть в Україні про відеосаміт Байдена та Путіна

Телефонний саміт президентів США та Росії не приніс дипломатичного прориву, констатують в Україні. Водночас українські політики та експерти вказують на те, що світ чи не вперше об'єднався саме довкола України.

Що кажуть в Україні про відеосаміт Байдена та Путіна

Переговори президентів США Джо Байден та Росії Володимира Путіна, які відбулися у вівторок, 7 грудня, пройшли на тлі значного зосередження російських військ поблизу українського кордону. Проте повної інформації, про що саме говорили і про що домовилися два лідери, поки що немає. Спілкування Байдена та Путіна відбувалися у закритому режимі, а після завершення переговорів президенти не спілкувалися з журналістами. Тому про перебіг перемовин можна дізнатися лише з лаконічних офіційних заяв на сайті Білого дому та Кремля.

Американська сторона повідомила, що президент Байден попередив президента Путіна про "потужні економічні та інші заходи" у разі російської агресії щодо України. А в Кремлі розповіли, що на переговорах йшлося про "внутрішньоукраїнську кризу" і про те, що президент США говорив про "нібито загрозливий характер пересування російських військ поблизу українських кордонів".

Зеленський чекає на телефонну розмову з Байденом

Президент України Володимир Зеленський поки що лише коротко прокоментував переговори Байдена та Путіна, назвавши їх "позитивними". І пообіцяв повніше поділитися думками з цього приводу після своєї телефонної розмови з Джо Байденом, яка запланована на четвер, 9 грудня.

Під час відеосаміту президентів США та Росії - Джо Байдена та Володимира Путіна

Під час відеосаміту президентів США та Росії - Джо Байдена та Володимира Путіна

Тим часом у провладній партії "Слуга народу" вітають уже сам факт того, що президенти США і Росії під час спілкування віч-на-віч висловили одне одному свої позиції. "Це була позитивна зустріч для України, бо на ній Байден заявив про підтримку нашої країни і про можливі санкції у випадку, якщо Росія продовжуватиме ескалацію", - сказала у розмові з DW членкиня фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Єлізавета Ясько.

В опозиційній фракції "Європейська солідарність" вказують на символічне значення розмови Байдена та Путіна. "Путін, демонструючи намір можливої агресії, тестував Захід. Але у відповідь Захід спромігся об'єднатися і виробити спільну позицію", - вважає народний депутат України від опозиційної партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Він звернув увагу також на те, що "Байден говорив з Путіним не лише як президент США, а як представник західного світу". Оскільки перед розмовою з російським президентом глава Білого дому провів консультації з лідерами Франції, Німеччини, Великобританії та Італії. "Стратегія Путіна полягає у роз'єднанні західного світу, а тут він побачив, що цей світ чи не вперше об'єднався саме довкола України. І це дуже важливо", - наголосив Гончаренко.

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В Україні обіцянок від Путіна не чекають

Обміном занепокоєннями та попередженнями з російського та американського боків назвала зустріч президентів директорка Центру "Нова Європа" Альона Гетьманчук. "Сподіваюсь, що занепокоєння та попередження з американського боку пролунали більш переконливо", - зауважує вона. "Гарним сигналом для України" експертка вважає те, що Білий дім дав чітко зрозуміти, що не сприймає і не сприйматиме жодних "червоних ліній" РФ щодо нерозширення НАТО і тим більше, вимог щодо письмових гарантій цього.

Зеленський назвав позитивними переговори Байдена та Путіна

Зеленський назвав "позитивними" переговори Байдена та Путіна

Проте особливих дипломатичних проривів щодо українського питання зустріч Байдена та Путіна не принесла. Таку думку в коментарі DW висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко. "Було заздалегідь зрозуміло, що позиції сторін відрізняються принципово, а передумов для якогось просування вперед не було", - констатує він. Як США нічого не можуть обіцяти Росії щодо нерозширення НАТО на схід, так само зараз "Путін не даватиме ніяких обіцянок відвести свої війська від українського кордону", вважає Фесенко.

Про Україну без України, але з "чіткою координацією" позицій

Коли у ЗМІ лише з’явилася інформація про те, що президенти США й Росії збираються провести відеопереговори, у Києві почали лунати критичні коментарі щодо того, що українське питання президенти США і Росії обговорюватимуть без безпосередньої участі самої України. Проте експерти не вбачають у цьому особливих проблем. Альона Гетьманчук звертає увагу, що між Вашингтоном і Києвом є "дуже чітка координація" переговорних позицій, "чого не спостерігалось в перші півроку президентства Байдена". "Але головна засторога полягає не в тому, що про Україну говорили без України, а в тому, щоб жодних рішень про Україну без неї не приймали. Судячи з наявної інформації, такі рішення під час зустрічі не приймались", - заспокоїла експертка.

З нею погоджується і Володимир Фесенко, який називає "нормальною дипломатичною практикою обговорення ситуації в третіх країнах без їхньої присутності. "З 2014 року Україну так обговорюються не вперше", - зауважив експерт.

Вторгнення РФ в Україну малоймовірне, але загроза лишається

Але чи зменшила ця телефонна розмова Байдена та Путіна ймовірну загрозу вторгнення РФ в Україну - так на Заході та в Києві оцінюють скупчення російських військ поблизу українських кордонів? "Гадаю, вторгнення було малоймовірне і до цього дзвінка, а тепер воно дуже малоймовірне, бо, звичайно, сказати, що такої загрози немає, неможна, бо Росія - недемократична країна, в якій не працюють нормальні запобіжники і де все вирішує одна людина", - вважає народний депутат Гончаренко.

Ризик того, що в найближчі місяці значний контингент російських війська на східному кордоні України і в Криму, буде зберігатися, існує, прогнозує політолог Фесенко. На його думку, у Кремлі очікують, що в Україні спалахне енергетична та політична криза, і планують на цей випадок "розпочати локальні військові операції". "Але, на мій погляд, про масштабне військове втручання не йдеться", - наголосив він.

Остаточно все стане зрозуміло в найближчі тижні, якщо не дні, вважає експертка Альона Гетьманчук. "Ми відчуємо результат зустрічі Байден-Путін по публічній риториці з російського боку: чи й надалі триватиме активне нагнітання теми загрози України, на яку Росія нібито буде змушена реагувати", - прогнозує Гетьманчук.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевін Мертенс


 

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