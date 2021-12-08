Зеленський про розмову Путіна і Байдена: Позитивно, що вона відбулася

Президент України Володимир Зеленський у середу, 8 грудня, відреагував на переговори лідерів РФ та США. Він зазначив, що позитивним є сам факт їхньої розмови.

"Найголовніше те, що ми зараз бачимо, що є особиста реальна реакція і особиста роль президента Байдена у врегулюванні війни на сході нашої держави. Мені здається, що це найголовніше", - сказав Зеленський під час брифінгу з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем.

Президент також додав, що США завжди підтримували Україну, її суверенітет і незалежність. Втім, деталі розмови Зеленський буде готовий коментувати вже після переговорів з американським лідером Джо Байденом, які заплановані на 9 грудня. Він уточнив, що розмова пройде у телефонному форматі.

Деталі саміту Путіна з Байденом

Нагадаємо, що ввечері 7 грудня відбувся віртуальний саміт лідерів Росії та США. Головною темою порядку денного стала ситуація навколо України. Байден висловив глибоке занепокоєння Сполучених Штатів і європейських союзників з приводу стягнення російських військ до українських кордонів і попередив президента РФ Володимира Путіна про "сильні економічні та інші заходи" у разі військової ескалації в Україні.

Серед іншого, ймовірно йдеться про призупинення газогону "Північний потік-2" та відключення РФ від банківської системи SWIFT. Водночас у Кремлі зазначили, що це Організація Північноатлантичного договору (НАТО) нібито робить спроби "освоєння української території" та нарощує військовий потенціал біля російських кордонів.

За словами президента РФ, Росія зацікавлена ​​в отриманні "юридично зафіксованих гарантій, що виключають розширення НАТО у східному напрямку та розміщення у суміжних з Росією державах ударних наступальних систем озброєнь". Втім, радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван на брифінгу після саміту заявив, що Байден не брав подібних зобов’язань і не робив у цьому питанні ніяких поступок. "Він підтримує пропозицію, що країни повинні мати можливість вільно вибирати, з ким вони вступають у союзи", - зазначив Салліван.

Загроза нового вторгнення?

Останнім часом все частіше лунають повідомлення про скупчення російських військ біля українських кордонів. Це відбувається не вперше, втім, за даними західної та української розвідки, нинішній стан справ може свідчити про підготовку Росії до наступу вже цієї зими.

Як зазначив міністр оборони України Олексій Резніков найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня. Він припустив, що кількість російських військ біля українських кордонів може зрости до 175 тисяч.