Блінкен: Є докази, що РФ підготувала масштабні військові дії проти України

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про наявність "доказів" того, що Росія "підготувала плани для значних агресивних дій проти України". "Ці плани включають зусилля з дестабілізації України зсередини, а також великомасштабні військові операції", - наголосив держсекретар США у Ризі після зустрічі глав МЗС країн НАТО, повідомляє кореспондент DW.

Він зауважив, що поки невідомо, чи президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення щодо вторгнення. "Але ми знаємо, що він створив спроможність зробити це дуже швидко, якщо він це вирішить", - додав Блінкен.

"Якщо Росія продовжить іти шляхом конфронтації щодо України, ми дали зрозуміти, що дамо рішучу відповідь, яка включатиме низку високоефективних економічних заходів, від вживання яких ми досі утримувалися", - зазначив Блінкен.

Держсекретар США додав, що поки не розкриватиме, якими будуть ці санкції. "Але ми поділилися нашими міркуваннями з союзниками та партнерами. І я побачив велетенську солідарність з боку всіх у рішучості та намірі вжити сильних заходів, якщо Росія вторгнеться в Україну", - додав держсекретар. Він також повідомив, що найближчими днями та тижнями Вашингтон співпрацюватиме з країнами НАТО та партнерами над деталями санкцій: "Дуже важливо, щоб Росія розуміла, що будь-які дії, над якими вона роздумує, матимуть серйозні наслідки".

Також Блінкен зауважив, що держави НАТО "піклуються про те, щоб Україна мала можливість захистити себе". Блінкен застеріг Росію, що в разі подальшої агресії НАТО посилюватиме також і свою оборону.

Читайте також: Путін хоче від США гарантій нерозширення НАТО на схід

Нагадаємо, головною темою порядку денного зустрічі глав МЗС країн НАТО у Ризі є нарощування Росією військової присутності біля кордонів України.

Раніше повідомлялось, що Росія стягує війська до українських кордонів. Це відбувається не вперше, втім, за даними західної та української розвідки, нинішній стан справ може свідчити про підготовку Росії до наступу вже цієї зими. У Москві звинувачення у підготовці вторгнення в Україну відкидають.