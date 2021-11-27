Генсек НАТО пообіцяв, що дії проти України дорого обійдуться РФ

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг застеріг Російську Федерацію від будь-якої агресії щодо України. Таку заяву він зробив на пресконференції в Брюсселі 26 листопада напередодні зустрічі міністрів закордонних справ альянсу, яка відбудеться наступного тижня в Ризі.

"Якщо Росія застосує силу проти України, це матиме ціну та наслідки", - цитує Столтенберга агенція AP. Також він звинуватив російську владу у тому, що вона вдруге за рік стягує до кордонів України велику кількість військ і важкої техніки.

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За його словами, такі дії не були спровоковані та їх важко пояснити. "Зараз немає впевненості у тому, якими можуть бути подальші дії Росії, але той факт, що концентрація військ продовжується і те, що Росія вже використовувала свої війська проти України, дає привід для тривоги", зазначив Столтенберг.

Також генсек наголосив, як пише агенція AFP, що хоча Україна не є членом НАТО, і тому не підпадає під пакт про колективну оборону, альянс "надсилає чіткий сигнал Росії, що НАТО захистить всіх союзників".

Росія звозить військову техніку до кордону з Україною

Останнім часом з'явилося багато повідомлень про те, що Росія стягує війська до українських кордонів . Це відбувається не вперше, втім, за даними західної та української розвідки, нинішній стан справ може свідчити про підготовку Росії до наступу вже цієї зими.

Через це директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс їздив до Москви, щоб "попередити Кремль, що США уважно стежать за нарощуванням їхніх військ біля кордону з Україною, і спробувати визначити мотиви дій Росії". У НАТО та ЄС висловлювали стурбованість нарощенням військ. Натомість в Москві звинувачення у підготовці вторгнення в Україну відкидають.