 Ексзаступниця генсека НАТО: Гаряча криза навколо України є реальною | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 25.11.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Україна

Ексзаступниця генсека НАТО: Гаряча криза навколо України є реальною

Колишня заступниця генсека НАТО Роуз Ґеттемюллер в інтерв'ю DW розповіла про небезпеку гарячої кризи між Україною та Росією та про майбутній саміт Байдена та Путіна.

Під час зустрічі Джо Байдена (праворуч) та Володимира Путіна у Женеві

Під час зустрічі Джо Байдена (праворуч) та Володимира Путіна у Женеві

Роуз Ґеттемюллер - одна із найдосвідченіших фахівців США з контролю над озброєннями. З 2016 до 2019 року вона була заступницею генерального секретаря НАТО. До цього в її послужному списку - посада заступниці голови Держдепартаменту, де вона займалася питаннями контролю над озброєннями та міжнародною безпекою.

Наразі Ґеттемюллер викладає у Стенфордському університеті. DW поговорила з нею про загострення ситуації навколо України, анонсовані Москвою переговори президентів США та Росії та виконання їхніх домовленостей, досягнутих у червні на саміті в Женеві.

Deutsche Welle: У Женеві президенти Джо Байден та Володимир Путін домовилися за пів року перевірити виконання деяких своїх домовленостей. Цей термін спливає у грудні. Російські джерела повідомляють, що переговори президентів через відеозв'язок можливі до кінця року. Однією з тем обіцяє бути ситуація довкола України. Із США чи не щодня надходять повідомлення про скупчення військ РФ біля кордону України та загрозу масштабної війни. Що готує Путін - сильнішу позицію для переговорів із Байденом чи велику війну з Україною?

Роуз Ґеттемюллер

Роуз Ґеттемюллер

Роуз Ґеттемюллер: Це викликає велике занепокоєння. Я щойно прочитала, що 92 тисячі російських військових перебувають у стані підвищеної готовності вздовж українських кордонів, і що на Донбасі сили сепаратистів також приведено у стан готовності. Це дуже небезпечно. Незалежно від намірів Путіна, ймовірність того, що якийсь інцидент може призвести до гарячої кризи, є дуже реальною. Я думаю, що він готується до розмови з Байденом з різних напрямків, але Байден має перевагу, тому що зустріч дуже потрібна Путіну. Готується не лише розмова по відеозв'язку, а й особиста зустріч на початку наступного року.

Одночасно надходять повідомлення про постачання західних озброєнь в Україну та готовність деяких країн направити туди військових радників. Наскільки це нова ситуація? Чи може РФ у таких умовах піти на кроки проти України, яких не було майже сім років?

Нова ситуація полягає в тому, що Росія несподівано почала заламувати руки і попереджати про постачання (Заходом - Ред.) нової зброї в Україну та навчання військовослужбовців. Насправді, це відбувається давно, роками. Я дуже рада, що США днями передали Україні два колишні патрульні катери берегової охорони. Такі катери США раніше передавали Грузії. Але ж це не бойові кораблі!

Тобто це російське панікерство на тлі довгострокової підтримки з боку НАТО та США цих країн у відповідь на їхнє виправдане занепокоєння у сфері безпеки. У них має бути можливість захищатись, от і все. Це виглядає так, начебто Кремль намагається проводити нові "червоні лінії".

Виступаючи днями перед російськими дипломатами, президент Путін сказав, що РФ домагатиметься від Заходу "довгострокових гарантій безпеки". Наскільки Байден готовий на такі гарантії  Москві?

Чесно кажучи, я не зовсім розумію, що Путін мав на увазі, коли він говорив про довгострокові гарантії безпеки. З точки зору США, такі гарантії існують відповідно до Вашингтонського договору про створення НАТО. Коли така риторика звучить із Кремля, це ніби Росія просила про членство в НАТО, що, я знаю, не відповідає дійсності…

Очевидно, президент РФ говорить про Україну і вимагає від НАТО відмовитись від її підтримки.

Для США та для НАТО Україна - незалежна країна, чий суверенітет вони збираються підтримувати. Мене дивує те, що Путін зараз переграє історію. СРСР розпався відносно мирно, і колишні республіки стали незалежними державами. Я не знаю, чому Путін ставить під питання це важливе рішення. Моє враження - він намагається перемотати плівку назад. Сподіваюся, що це не спричинить насильства.

Загалом у Москві відносно задоволені тим, як розвивалися стосунки після Женеви. Деякі експерти нещодавно говорили про "помірне потепління". А як ви бачите ситуацію? Чи стали відносини між США та Росією більш передбачуваними та стабільними?

У нинішній ситуації важко говорити про взаємну передбачуваність, це частина проблеми. Повертаючись до початку розмови про нарощування російських сил біля кордонів України - це дуже небезпечна та непередбачувана ситуація. Я не думаю, що між нами настало якесь "помірне потепління", але в нас період ділових відносин, обидві сторони сповнені рішучості досягти прогресу там, де це можливо, але чітко заявити про "червоні лінії".

Читайте також: Глава МЗС Німеччини назвав "украй тривожними" повідомлення про стягування військ РФ

З боку президента Путіна ми чуємо це дедалі частіше. Зараз часто використовують термін "огорожа", "перила", мовляв, давайте не дозволимо нашим відносинам дійти до кризи, яка може призвести до конфлікту. Тобто якщо ми продовжимо діловий підхід і шукатимемо прагматичних покращень, то, я думаю, ми підемо в правильному напрямку.

Дивитись відео 06:32

Саміт у Женеві: Байден не дозволить Путіну робити з себе дурня (17.06.2021)

Також за темою

DW exclusive interview with Eva-Maria Liimets, Estonian Foreign Minister. Rechte: DW via Rosie Birchard

Глава МЗС Естонії застерігає від ескалації через скупчення військ РФ біля України 23.11.2021

Міністерка закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс побоюється, що президент РФ Володимир Путін планує вторгнення в Україну. Вона закликає до підтримки України "різними способами".

Ein Soldat feuert eine FGM-148 Javelin ab Copyright: Gemeinfrei File:FGM-148 Javelin - ID 061024-A-0497K-004.JPEG Hochgeladen von D-Kuru Erstellt: 16. Oktober 2006 http://de.wikipedia.org/wiki/Javelin_Medium_Antiarmor_Weapon_System#mediaviewer/File:FGM-148_Javelin_-_ID_061024-A-0497K-004.JPEG

США вивчають можливість поставок Україні зброї через загрозу вторгнення Росії - CNN 23.11.2021

Адміністрація Джо Байдена планує відправити в Україну протитанкові ракетні комплекси Javelin, міномети, переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger та закуплені раніше у Росії гелікоптери Мі-17.

(FILES) In this file handout satellite image released by Maxar Technologies taken on November 1, 2021 shows Russian tanks, armoured personnel carriers and support equipment amid the presence of a large ground forces deployment on the northern edge of the town of Yelnya, Smolensk Oblast, Russia. - US Secretary of State Antony Blinken voiced fresh concern on November 11, 2021 about Russian troop movements near Ukraine and warned Moscow against an invasion. We're very concerned about some of the irregular movements of forces that we see on Ukraine's borders, Blinken told reporters. It would be a serious mistake for Russia to engage in a repeat of what it did in 2014. (Photo by Handout / Satellite image ©2021 Maxar Technologies / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / Satellite image ©2021 Maxar Technologies - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - THE WATERMARK MAY NOT BE REMOVED/CROPPED / THE WATERMARK MAY NOT BE REMOVED/CROPPED

CIT: Росія звозить військову техніку до кордону з Україною 25.11.2021

Аналітики з Conflict Intelligence Team знайшли нові фото та відео, що свідчать про перекидання російських військ до українського кордону. За словами експертів, техніку перекидають "у кількості, що насторожує".

Реклама

Докладно

Під час зустрічі Джо Байдена (праворуч) та Володимира Путіна у Женеві

Ексзаступниця генсека НАТО: Криза навколо України є реальною

Колишня заступниця генсека НАТО Роуз Ґеттемюллер в інтерв'ю DW розповіла про небезпеку гарячої кризи довкола України.  

Австрія, судячи з усього, стане першою країною у Європі, в якій вакцинація від ковіду стане обов'язковою

Як у Європі спонукають вакцинуватися від ковіду (відео)

Українці обурюються, якими методами влада спонукає їх вакцинуватися. А як це роблять у Європі? Дивіться у добірці DW.  