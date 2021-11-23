Глава МЗС Німеччини назвав "украй тривожними" повідомлення про стягування військ РФ

Повідомлення про пересування російських військ поблизу кордону з Україною викликають серйозне занепокоєння, заявив в. о. міністра закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas). Під час виступу на заході Фонду Кербера в Берліні у вівторок, 23 листопада, він підкреслив, що країни ЄС, як і раніше, виступатимуть у цьому питанні з єдиною позицією.

"Ми хочемо кращих відносин з Росією - вони можуть стати тільки кращими", - зазначив німецький соціал-демократ. Для цього необхідний прогрес у врегулюванні конфлікту на Сході України, наголосив він. Водночас Маас розкритикував позицію Москви, яка раніше не погодилася провести зустріч у "нормандському форматі", до якого входять ФРН, Франція, РФ та Україна. Тепер російське керівництво має зробити перші кроки, наголосив Гайко Маас.

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У ЄС занепокоєні стягуванням військ

Напередодні в ЄС висловлювали занепокоєння через повідомлення про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. "Ми продовжуємо спостерігати за ситуацією, і інформація, яку ми зібрали на даний момент, тривожна", - заявляв офіційний представник ЄС із зовнішньополітичних питань Петер Стано, додавши, що Євросоюз "готовий вивчити подальші кроки" спільно з партнерами, включаючи США та Великобританію.

Нагадаємо, що останнім часом з'явилося багато повідомлень про те, що Росія стягує війська до українських кордонів. Це відбувається не вперше, втім, за даними західної та української розвідки, нинішній стан справ може свідчити про підготовку Росії до наступу вже цієї зими. У зв'язку з цим директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс навіть їздив до Москви, щоб "попередити Кремль про те, що США уважно стежать за нарощуванням їхніх військ біля кордону з Україною, і спробувати визначити мотиви дій Росії".

США можуть поставити додаткову зброю Україні - ЗМІ

На тлі цих повідомлень у ЗМІ писали про можливість нових поставок США зброї Україні. За даними CNN, імовірно, Київ отримає нову партію протитанкових ракетних комплексів Javelin, міномети, а також переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger та закуплені раніше у Росії гелікоптери Мі-17, які спочатку призначалися для афганської армії.

У Кремлі звинувачення у підготовці вторгнення в Україну спростовували. За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, "переміщення російських військ всередині Росії нікому не загрожує і ні в кого не має викликати стурбованість". Натомість він закидав Києву "збільшення кількості провокацій" нібито із застосуванням Україною зброї країн НАТО, забороненої мінськими домовленостями. В українському МЗС у відповідь на це наголосили на відданості розв'язанню конфлікту політико-дипломатичним шляхом.