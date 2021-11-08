Лавров: РФ відмовилась від зустрічі глав МЗС у "нормандському форматі" в Парижі

Російська Федерація відмовилася від зустрічі міністрів закордонних справ у "нормандському форматі" (Україна, Росія, Німеччина, Франція), яку запропонував провести 11 листопада в Парижі глава французького зовнішньополітичного відомства Жан-Ів Ле Дріан. Про це повідомив у понеділок, 8 листопада, глава МЗС РФ Сергій Лавров.

"По-перше, ми хотіли б отримати реакцію наших колег на змістовні пропозиції, тому що саме змістовна сторона справи має пріоритет, а не протокольна домовленість. Давайте побачимося, попозуємо перед фотоапаратами, телекамерами і тим самим надішлемо сигнал що "нормандський формат" працює. Нам такі показушні виступи не потрібні", - цитує Лаврова агенція "Інтерфакс".

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Глава МЗС РФ також нагадав, що 29 жовтня російська сторона передала до Берліна, Парижа та Києва своє бачення того, як міг би виглядати проєкт підсумкового документа міністерської зустрічі у "нормандському форматі". За словами Лаврова, на момент своєї пропозиції зустрітися 11 листопада Ле Дріан не встиг ознайомитися з пропозиціями.

Париж, Берлін і Київ готові до зустрічі у "нормандському форматі"

Представниця німецького МЗС Андреа Зассе (Andrea Sasse) повідомила в понеділок, 8 листопада, що Франція, Німеччина та Україна готові до проведення зустрічі у "нормандському форматі". "І ми сподіваємось, що до цього готова й Росія", - додала вона.

Про готовність до зустрічі усіх сторін, окрім Росії, наголосив і прессекретар президента України Сергій Никифоров. "Суть переговорів - отримання результату. Якщо російська сторона наполягає, що підсумок має бути відомий до початку перемовин, це ставить під питання сам переговорний процес. Закликаємо Москву співпрацювати. Донбас очікує на мир, і Росія повинна зробити свій внесок у його досягнення", - сказав він у понеділок, 8 листопада, у відеокоментарі.

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Нагадаємо, що "нормандський формат" існує з 2014 року та покликаний шукати мирне рішення конфлікту на Донбасі. Лідери України, Росії, Німеччини та Франції зустрічалися особисто ще в грудні 2019 року в Парижі. Тоді вперше зустрілися президенти України Володимир Зеленський та РФ Володимир Путін.