Офіс президента: Продовження "нормандського формату" - під великим питанням

Подальша робота "нормандського формату" за участі України, Росії, Німеччини та Франції залишається під питанням, заявив прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров у неділю, 7 листопада.

"Продовження "нормандського формату" - під великим питанням. Ніяк не можуть домовитися про наступний саміт в "нормандському форматі" на вищому рівні. Навіть міністри поки не зустрічаються", - сказав він в ефірі телеканалу "Дом".

У жовтні лідери збирались організувати зустріч міністрів закордонних справ у "нормандському форматі" найближчими тижнями, однак наразі дата так і не визначена. Самі чільники чотирьох країн зустрічалися особисто ще в грудні 2019 року в Парижі після трирічної перерви. "Нормандський формат" існує з 2014 року та покликаний знайти мирне рішення конфлікту на Донбасі.

Читайте також: Після зустрічі з Байденом: чи приєднаються США до "нормандського формату"

Російські війська біля кордону України?

Никифоров також прокоментував інформацію про скупчення російських військ біля кордону України, про яке раніше повідомили американські ЗМІ. За його словами, українське міністерство оборони вважає такі повідомлення елементом психологічного тиску та не підтверджує концентрацію військ вище звичайного рівня біля кордонів України.

"Залишається відкритим питання, навіщо американські ЗМІ поширюють таку інформацію, і чи правдива вона. Принаймні, в Офісі президента зараз немає ніякої підтверджуючої інформації з цього приводу", - сказав прессекретар Зеленського.

Читайте також: Глава ЦРУ їздив до Москви через війська РФ біля України - CNN

Нагадаємо, 30 жовтня видання The Washington Post повідомило, що в соціальних мережах почали з'являтися відео, на яких видно, "як російські військові потяги та колони переміщують велику кількість військової техніки, включно з танками та ракетами на півдні та заході Росії". Видання Politico оприлюднило супутникові фотографії від 1 листопада, на яких зображене скупчення бронетанкових підрозділів і самохідної артилерії разом із наземними військами у Смоленській області РФ.

У міноборони України заперечили інформацію про збільшення російських військ біля кордону, але згодом зазначили, що Росія періодично скупчує війська "з метою підтримання напруги в регіоні та політичного тиску на сусідні держави".