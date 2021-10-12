Париж: "Нормандська зустріч" на рівні глав МЗС відбудеться найближчими тижнями

Україна, Росія, Німеччина та Франція домовились організувати зустріч міністрів закордонних справ у "нормандському форматі" в найближчі тижні. Про це повідомляється на сайті Єлисейського палацу за результатами телефонних розмов французького президента Еммануеля Макрона та канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel) з лідерами України Володимиром Зеленським та РФ Володимиром Путіним 11 жовтня.

"Сторони домовились про майбутню організацію (...) протягом найближчих тижнів міністерської зустрічі між Францією, Німеччиною, Росією та Україною", - ідеться у пресрелізі. Дата та місце майбутньої зустрічі не уточнюються.

Раніше у Берлініповідомили, що співрозмовники домовилися попросити очільників зовнішньополітичних відомств зустрітися якомога швидше. У Кремлі зазначили, що міністри працюватимуть над проведенням зустрічі. У повідомленні української сторони за результатами розмови лідерів про майбутню зустріч міністрів не згадується. У Зеленського наполягають на необхідності саміту "нормадської четвірки".

Україна хоче провести "нормандський саміт" до закінчення каденції Меркель

Наприкінці вересня голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що йде робота над організацією зустрічі лідерів "нормандського формату" до закінчення каденції Меркель на посаді канцлерки. У Києві запевняють, що і вона, і Макрон підтвердили готовність до участі в саміті, однак Росію не влаштовує порядок денний.

Чи вийде провести переговори за участі Меркель, поки невідомо. У вересні в Німеччині відбулися вибори до Бундестагу, участь в яких Меркель не брала. Наразі у ФРН тривають коаліційні переговори, після чого мають визначитися з кандидатурою наступного канцлера.

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Нагадаємо, що "нормандський формат" існує з 2014 року та покликаний шукати мирне рішення конфлікту на Донбасі. Останній саміт на рівні лідерів відбувся у Парижі в грудні 2019 року. На ньому вперше зустрілися Зеленський та Путін.

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