НАТО не виключає розміщення ядерної зброї у країнах на схід від ФРН

НАТО очікує, що Німеччина залишиться учасницею стратегії спільного використання відповідно до якої ядерні боєголовки США розміщені, зокрема, на території ФРН. Про це у п'ятницю, 19 листопада, заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг під час візиту до Берліна на конференції NATO Talk 2021.

За його словами, альтернативою може стати розміщення ядерної зброї "в інших європейських країнах, зокрема на схід від Німеччини". "Ядерний обмін важливий, тому що це домовленості, в рамках яких союзники по НАТО об'єднують позиції і забезпечують ядерне стримування", - зазначив глава альянсу.

Це також дає такій країні, як Німеччина право голосу при вирішенні питань про використання ядерної зброї, зауважив Столтенберг

Заміна німецьких бомбардувальників

Як уточнює агентство Reuters, новий уряд Німеччини має вирішити питання із заміною німецьких винищувачів-бомбардувальників Panavia Tornado, які під час бойових дій можуть бути оснащені ядерною зброєю. На озброєнні Бундесверу на квітень 2020 року було 226 бойових літаків, у тому числі 141 Eurofighter і 85 Tornado. Німеччина - одна з останніх країн, які досі використовують літаки Tornado, розроблені у 1970-их роках.

Навесні 2020 року міністерство оборони ФРН проінформувало Бундестаг, що має намір замінити застарілі Tornado на багатоцільові літаки Eurofighter Typhoon і Boeing F-18. На переоснащення потрібні мільярди євро. Через це низка законодавців виступає проти придбання нових винищувачів.

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База військово-повітряних сил США "Бюхель" в Німеччині

Ядерні боєголовки на базі у ФРН

На базі військово-повітряних США "Бюхель" у федеральній землі Німеччини Рейнланд-Пфальц розміщено, за непідтвердженими оцінками, близько 20 американських ядерних боєголовок, які у разі потреби можуть бути використані бойовою авіацією бундесверу в рамках спільних дій НАТО.

Базування цього арсеналу є частиною стратегії спільного використання ядерної зброї НАТО: як член альянсу ФРН має брати участь і в його ядерній програмі. Це гарантує Берліну право голосу під час планування чи проведення операцій НАТО із застосуванням ядерної зброї. В обмін на це Німеччина зобов'язується надавати літаки, здатні переносити атомну зброю та зберігати ядерні боєголовки на своїй території.

Ядерна зброя як тема коаліційних переговорів

СДПН та "Зелені" у минулому активно домагалися виведення американської ядерної зброї з ФРН.

Ця тема є актуальною і на нинішніх коаліційних переговорах щодо формування нового уряду Німеччини. Глава фракції СДПН у Бундестазі Рольф Мютценіх (Rolf Mützenich) у жовтні розкритикував міноборони ФРН за виражену ним готовність і надалі брати участь у натовській програмі ядерного залякування. Мютценіх тоді заявив, що міністр оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer "розкручує спіраль ескалації" у відносинах із Росією.