 Путін стверджує, що готовий до продовження діалогу зі США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.06.2021

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Путін стверджує, що готовий до продовження діалогу зі США

Володимир Путін поділився враженнями від зустрічі з Джо Байденом, похваливши президента США як "професіонала", з яким не варто "розхолоджуватися".

Президент Росії Володимир Путін у Женеві

Президент Росії Володимир Путін у Женеві

Президент Росії Володимир Путін запевнив у четвер, 17 червня, що готовий продовжувати діалог із Сполученими Штатами у разі наявності відповідного бажання з боку Вашингтона.

"Ми, зі свого боку, захищатимемо наші інтереси, і ми готові до продовження цього діалогу настільки, наскільки буде готова американська сторона", - стверджував Путін на зустрічі з випускниками програми кадрового резерву Вищої школи державного управління РФ.

Зокрема, президент РФ вказав на співпрацю у сфері кібербезпеки. За його словами, Росія і США хочуть розпочати переговори з цього приводу. Це - однаково важливо для Росії та США, запевнив хазяїн Кремля.

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Путін каже про Байдена як про "професіонала"

Крім того, Путін зазначив, що образ президента США Джо Байдена, який "малюють у пресі", не відповідає дійсності. "Той образ президента Байдена, який малює і наша, і навіть американська преса, нічого спільного не має з дійсністю", - запевнив Путін.

За його словами, Байден "виглядає бадьорим, ми розмовляли з ним віч-на-віч дві, може більше, години. Він повністю в матеріалі".

"Можливо, час від часу заглядав у свої записи - ми всі так робимо. Але той образ, який малюють, він, може бути, навіть розхолоджує, але розхолоджуватися тут нічого, Байден - професіонал, потрібно уважно дуже з ним працювати, щоб чогось не пропустити. Він сам нічого не пропускає, запевняю вас ", - поділився враженнями від зустрічі Путін.

Він ще раз підкреслив, що Байден "зібраний, розуміє, чого він хоче добитися, і робить дуже майстерно це". "І це відразу відчувається", - запевнив президент Росії.

За його словами, обстановка під час переговорів з Байденом була дуже доброзичливою. "Як мені здається, ми змогли зрозуміти один одного, зрозуміти наші позиції щодо ключових питань, вони багато в чому дуже розходяться, ми зафіксували, в чому розходяться", - сказав Путін.

За його словами, вони з Байденом визначили і напрямки, в яких можливе майбутнє зближення позицій. "Є речі, які представляють і для нас, і для США абсолютний пріоритет і інтерес", - сказав Путін.

Нагадаємо, на віллі Ла Гранж у Женеві 16 червня  відбулися переговори між президентом США Джозефом Байденом і його російським колегою Володимиром Путіним. Це були перші  переговори Байдена і Путіна  з моменту вступу першого на пост президента США. Ініціатива їх проведення виходила з Вашингтона.

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