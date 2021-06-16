У Кремлі назвали "червоною лінією" вступ України у НАТО

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив у четвер, 17 червня, що для Кремля вступ України в НАТО є "червоною лінією" у відносинах із західними державами.

"Це те, за чим ми дуже пильно спостерігаємо і те, що для нас є тією самою червоною лінією, про яку говорив наш президент", - відповів Пєсков на питання журналіста радіо "Эхо Москвы" про переспективу вступу України в Альянс.

Пєсков додав, що у Кремлі чули про заяву президента США Джо Байдена щодо потенційної можливості надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ).

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"Перший раз він (Байден. - Ред.) досить однозначно говорив про потенційну можливість надання Україні ПДЧ - це перший раз було сказано на такому, найвищому рівні. І, звісно, це викликає нашу стурбованість", - сказав речник Путіна.

Також Пєсков пояснив слова Путніна, який напередодні сказав, що обговорив з Байденом питання, які стосуються України, лише "мазком".

"Про Україну мазком - можу пояснити ці слова Володимира Путіна. Поглибленого обговорення українських справ не було. Проблема в арсеналі цих завалів, які у нас є, вона була позначена. Але детального проговорювання не було", - уточнив Пєсков.

Він додав, що не може точно сказати, що обговорювали у вузькому складі на зустрічі Байдена і Путіна. Однак, за словами Пєскова, на переговорах у розширеному складі питання перспектив вступу України в НАТО детально не обговорювалося.

У НАТО наголошують, що не Росії вирішувати про членство інших держав

Нагадаємо, Україна має особливий статус співпраці з НАТО - партнер із розширеними можливостями (Enhanced Opportunities Partner - EOP). Мета цієї програми - посилити оперативну сумісність військ країн-учасниць із силами НАТО. До конкретних переваг належать регулярні політичні консультації з безпекових питань, розширений доступ до навчань і обміну інформацією, тісніша співпраця у часи криз.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг неодноразово наголошував, що лише Україна та країни-члени НАТО ухвалюють рішення щодо її членства в Альянсі, а Росія не має права голосу в цьому питанні. Він наголосив, що "ми не повернемося в часи, коли у нас були сфери впливу, де великі держави вирішували, що маленькі сусіди можуть робити".

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