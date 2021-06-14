РФ не може ветувати членство України в НАТО - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що лише Україна та країни-члени НАТО ухвалюють рішення щодо її членства в Альянсі, а Росія не має права голосу в цьому питанні, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

"Надзвичайно важливо наголосити, що кожна нація має право обирати свій шлях, і це передбачає те, частиною яких заходів щодо гарантування безпеки вона хоче бути, включно з тим, хоче вона бути членом НАТО чи ні. Меседж полягає в тому, що Україна і 30 союзників вирішать, коли Україна стане членом НАТО. Росія, звісно, не має права голосу, тому що вони не можуть ветувати те, що можуть робити сусіди", - сказав Столтенберг на пресконференції за результатами саміту НАТО в Брюсселі в понеділок, 14 червня.

Він наголосив, що "ми не повернемося в часи, коли у нас були сфери впливу, де великі держави вирішували, що маленькі сусіди можуть робити".

Двері НАТО відчинені для України - Столтенберг

Північноатлантичний альянс також підтвердив, що його двері відчинені для України.

"У комюніке, в рішеннях, ухвалених сьогодні, ми підтвердили наші рішення, що двері НАТО відчинені, згідно з рішенням на саміті в Бухаресті у 2008 році. І також, що ми посилимо і робитимемо більше, щоб допомогти Україні та Грузії, як країнам аспірантам, сфокусуватися на реформах, які наблизять їх до НАТО та євроатлантичної інтеграції", - сказав Столтенберг.

Він наголосив, що "головний меседж - це те, що Альянс солідарний з Україною". "Ми надаємо сильну політичну підтримку територіальної цілісності й суверенітету України. Ми надаємо практичну підтримку, і ми активізуємо нашу практичну підтримку в НАТО, а також на двосторонньому рівні від різних союзників НАТО", - пояснив генсек.

Лідери НАТО закликали Росію відвести свої війська від України

Лідери НАТО також закликали Росію відвести свої війська від України, забезпечити вільне судноплавство в Азовському морі та виконувати мінські домовленості. Вони також наголосили, що засуджують і не визнають незаконної анексії Криму.

"Ми рішуче засуджуємо і не визнаємо незаконну анексію Криму Росією і засуджуємо його тимчасову окупацію. Порушення прав людини і порушення прав кримських татар і членів інших місцевих громад повинні бути припинені", - наголошується у підсумковій декларації, ухваленій за підсумками саміту.

Союзники зазначають, що недавнє масове нарощування Росії своєї військової потужності біля України привело до ще більшої ескалації і підірвало безпеку.

"Ми закликаємо Росію відмовитися від нарощування військової потужності і припинити обмежувати судноплавство в частинах Чорного моря. Ми також закликаємо Росію припинити перешкоджати доступу до Азовського моря і українських портів", - йдеться в документі.

При цьому в НАТО привітали стриману позицію України і дипломатичний підхід.

"Ми посилюємо нашу підтримку Україні. Ми закликаємо до повного виконання мінських домовленостей усіма сторонами і підтримуємо зусилля нормандського формату і Тристоронньої контактної групи. Росія як країна, яка підписала мінські домовленості, несе значну відповідальність щодо цього. Ми закликаємо Росію припинити розпалювати конфлікт, надаючи фінансову і військову підтримку збройним формуванням, які вона підтримує на Сході України", - наголошується в документі.

НАТО не повернеться "до звичайного ведення справ з Росією поки Москва "не продемонструє дотримання міжнародного права, своїх міжнародних зобовязань", йдеться в ухваленому на саміті комюніке.

Нагадаємо, на саміт НАТО не запросили жодну з країн-партнерів, в тому числі і представників України. Це - перший саміт НАТО за участю президента США Джо Байдена.