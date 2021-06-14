 РФ не може ветувати членство України в НАТО - Столтенберг | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.06.2021

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РФ не може ветувати членство України в НАТО - Столтенберг

Генсек НАТО наголосив, що "ми не повернемося в часи, коли у нас були сфери впливу, де великі держави вирішували, що маленькі сусіди можуть робити".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що лише Україна та країни-члени НАТО ухвалюють рішення щодо її членства в Альянсі, а Росія не має права голосу в цьому питанні, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

"Надзвичайно важливо наголосити, що кожна нація має право обирати свій шлях, і це передбачає те, частиною яких заходів щодо гарантування безпеки вона хоче бути, включно з тим, хоче вона бути членом НАТО чи ні. Меседж полягає в тому, що Україна і 30 союзників вирішать, коли Україна стане членом НАТО. Росія, звісно, не має права голосу, тому що вони не можуть ветувати те, що можуть робити сусіди", - сказав Столтенберг на пресконференції за результатами саміту НАТО в Брюсселі в понеділок, 14 червня.

Він наголосив, що "ми не повернемося в часи, коли у нас були сфери впливу, де великі держави вирішували, що маленькі сусіди можуть робити".

Двері НАТО відчинені для України - Столтенберг

Північноатлантичний альянс також підтвердив, що його двері відчинені для України.

"У комюніке, в рішеннях, ухвалених сьогодні, ми підтвердили наші рішення, що двері НАТО відчинені, згідно з рішенням на саміті в Бухаресті у 2008 році. І також, що ми посилимо і робитимемо більше, щоб допомогти Україні та Грузії, як країнам аспірантам, сфокусуватися на реформах, які наблизять їх до НАТО та євроатлантичної інтеграції", - сказав Столтенберг.

Він наголосив, що "головний меседж - це те, що Альянс солідарний з Україною". "Ми надаємо сильну політичну підтримку територіальної цілісності й суверенітету України. Ми надаємо практичну підтримку, і ми активізуємо нашу практичну підтримку в НАТО, а також на двосторонньому рівні від різних союзників НАТО", - пояснив генсек.

Лідери НАТО закликали Росію відвести свої війська від України

Лідери НАТО також закликали Росію відвести свої війська від України, забезпечити вільне судноплавство в Азовському морі та виконувати мінські домовленості. Вони також наголосили, що засуджують і не визнають незаконної анексії Криму.

"Ми рішуче засуджуємо і не визнаємо незаконну анексію Криму Росією і засуджуємо його тимчасову окупацію. Порушення прав людини і порушення прав кримських татар і членів інших місцевих громад повинні бути припинені", - наголошується у підсумковій декларації, ухваленій за підсумками саміту.

Союзники зазначають, що недавнє масове нарощування Росії своєї військової потужності біля України привело до ще більшої ескалації і підірвало безпеку.

"Ми закликаємо Росію відмовитися від нарощування військової потужності і припинити обмежувати судноплавство в частинах Чорного моря. Ми також закликаємо Росію припинити перешкоджати доступу до Азовського моря і українських портів", - йдеться в документі.

При цьому в НАТО привітали стриману позицію України і дипломатичний підхід.

"Ми посилюємо нашу підтримку Україні. Ми закликаємо до повного виконання мінських домовленостей усіма сторонами і підтримуємо зусилля нормандського формату і Тристоронньої контактної групи. Росія як країна, яка підписала мінські домовленості, несе значну відповідальність щодо цього. Ми закликаємо Росію припинити розпалювати конфлікт, надаючи фінансову і військову підтримку збройним формуванням, які вона підтримує на Сході України", - наголошується в документі.

НАТО не повернеться "до звичайного ведення справ з Росією поки Москва "не продемонструє дотримання міжнародного права, своїх міжнародних зобовязань", йдеться в ухваленому на саміті комюніке.

Нагадаємо, на саміт НАТО не запросили жодну з країн-партнерів, в тому числі і представників України. Це - перший саміт НАТО за участю президента США Джо Байдена. 

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НАТО хоче зосередитись на викликах безпеці, які становлять Росія та Китай, заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Члени НАТО також проконсультуються з Джо Байденом щодо його зустрічі з Володимиром Путіним.  

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