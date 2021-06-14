 У Брюсселі розпочався саміт НАТО. Серед тем: Україна, Росія, Китай | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.06.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Брюсселі розпочався саміт НАТО. Серед тем: Україна, Росія, Китай

У Брюсселі відбувається саміт НАТО, перший для Джо Байдена на посаді президента США. Хоча Україну до участі не запросили, вона є однією з головних тем на саміті.

Єнс Столтенберг (праворуч) і Джо Байден (ліворуч) у Брюсселі 14 червня

Єнс Столтенберг (праворуч) і Джо Байден (ліворуч) у Брюсселі 14 червня

Президенти та прем'єри 30 держав НАТО розпочали свій саміт у Брюсселі, де вони обговорять, серед іншого, співпрацю з Україною, а також виклики, які становлять Росія та Китай. Єдине робоче засідання на саміті у понеділок, 14 червня, в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відкрив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент DW.

Україна на саміті НАТО

Президент України Володимир Зеленський у саміті участі не бере. Утім, на це засідання не запросили жодну з країн-партнерів. Це - перший саміт НАТО за участю президента США Джо Байдена, тож в Альянсі хочуть узгодити свою майбутню політику з урахуванням нової позиції Вашингтона.

Читайте також: Чому Україну не запросили на "поворотний" саміт НАТО?

Утім, Україна є однією з тем зустрічі. "Ми говоритимемо про ситуацію в Україні, де ми, звісно, бачимо великі виклики. А також про співпрацю НАТО з такими країнами, як Грузія та Україна", - заявила канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), прибувши на саміт.

На цьому засіданні ні Київ, ні Тбілісі не отримають плану дій щодо членства (ПДЧ) у НАТО. Утім, ця тема обговорюється. Оглядачі очікують, що Альянс підтвердить свою обіцянку 2008 року прийняти до своїх лав Україну та Грузію. На це вказав і президент Литви Гітанас Науседа: "Ми дуже вітаємо політику відкритих дверей НАТО. Передусім я маю на увазі наших сусідів і друзів Грузію та Україну. Ми маємо дотримуватися обіцянок, які ми дали".

Лідери НАТО обговорять виклики з боку Росії та Китаю

Багато лідерів, зокрема Байден і Меркель, прибуваючи на саміт, називали головними темами зустрічі виклики, які створюють для Альянсу Росія та Китай. "Ми стоїмо перед новими викликами. Росія, котра не поводиться відповідно до наших сподівань. А також Китай", - зазначив президент США.

Читайте також: Зеленський: Україна розраховує на США у питанні отримання ПДЧ в НАТО

"Все більше значення відіграють гібридні загрози та кібератаки. Ясна річ, також і кампанії з дезінформації, тут я передусім маю на увазі Росію", - зазначила канцлерка ФРН.

Після візиту до Брюсселя Байден полетить до Женеви, де він 16 червня зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним. Прем'єр Великобританії Борис Джонсон з цього приводу заявив: "Я знаю, що президент Байден принесе із собою на зустріч з президентом Путіним жорсткі меседжі".

Очікується, що цей саміт розгляне ініціативу Єнса Столтенберга "НАТО-2030" та дасть йому завдання підготувати нову стратегічну концепцію Альянсу на поточне десятиліття.

Дивитись відео 11:32

Президент Литви про санкції проти Росії, Україну в НАТО і "Північний потік-2" (01.03.2021)

Також за темою

Symbolbild NATO - Ukraine

Чому Україну не запросили на "поворотний" саміт НАТО? 14.06.2021

НАТО проведе перший саміт з Джо Байденом 14 червня. Чому на нього не запросили Володимира Зеленського, чого Україні очікувати від засідання в Брюсселі та як НАТО планує готуватися до майбутнього, - пояснює DW.

Ukraine Präsident Volodymyr Zelensky und Premierminister Boris Johnson

Джонсон і Зеленський перед самітом НАТО обговорили дестабілізуючі дії Росії 14.06.2021

Члени НАТО несуть відповідальність за підтримку оборони України, наголосив британський прем'єр Борис Джонсон під час розмови з українським президентом Володимиром Зеленським.

Washinton Weißes Haus Jens Stoltenberg NATO

Генсек НАТО: Ми відкриємо новий розділ у трансатлантичних відносинах 14.06.2021

НАТО хоче зосередитись на викликах безпеці, які становлять Росія та Китай, заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Члени НАТО також проконсультуються з Джо Байденом щодо його зустрічі з Володимиром Путіним.

Реклама

Докладно

Лише минулого року в Туреччині внаслідок насильства за нез'ясованих обставин загинули 300 жінок

Феміцид у Туреччині (відео)

Туреччина: жінки проти чоловічого насильства. Боснія: рятівники у горах - поза законом. Росія: 30 років без питної води.  

Американським компаніям заборонено брати участь в первинних розміщеннях рублевих та нерублевих облігацій

Санкції США щодо держборгу РФ набули чинності

Фінансовим організаціям США заборонено брати участь в первинних розміщеннях російських держоблігацій.  