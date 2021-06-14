У Брюсселі розпочався саміт НАТО. Серед тем: Україна, Росія, Китай

Президенти та прем'єри 30 держав НАТО розпочали свій саміт у Брюсселі, де вони обговорять, серед іншого, співпрацю з Україною, а також виклики, які становлять Росія та Китай. Єдине робоче засідання на саміті у понеділок, 14 червня, в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відкрив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент DW.

Україна на саміті НАТО

Президент України Володимир Зеленський у саміті участі не бере. Утім, на це засідання не запросили жодну з країн-партнерів. Це - перший саміт НАТО за участю президента США Джо Байдена, тож в Альянсі хочуть узгодити свою майбутню політику з урахуванням нової позиції Вашингтона.

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Утім, Україна є однією з тем зустрічі. "Ми говоритимемо про ситуацію в Україні, де ми, звісно, бачимо великі виклики. А також про співпрацю НАТО з такими країнами, як Грузія та Україна", - заявила канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), прибувши на саміт.

На цьому засіданні ні Київ, ні Тбілісі не отримають плану дій щодо членства (ПДЧ) у НАТО. Утім, ця тема обговорюється. Оглядачі очікують, що Альянс підтвердить свою обіцянку 2008 року прийняти до своїх лав Україну та Грузію. На це вказав і президент Литви Гітанас Науседа: "Ми дуже вітаємо політику відкритих дверей НАТО. Передусім я маю на увазі наших сусідів і друзів Грузію та Україну. Ми маємо дотримуватися обіцянок, які ми дали".

Лідери НАТО обговорять виклики з боку Росії та Китаю

Багато лідерів, зокрема Байден і Меркель, прибуваючи на саміт, називали головними темами зустрічі виклики, які створюють для Альянсу Росія та Китай. "Ми стоїмо перед новими викликами. Росія, котра не поводиться відповідно до наших сподівань. А також Китай", - зазначив президент США.

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"Все більше значення відіграють гібридні загрози та кібератаки. Ясна річ, також і кампанії з дезінформації, тут я передусім маю на увазі Росію", - зазначила канцлерка ФРН.

Після візиту до Брюсселя Байден полетить до Женеви, де він 16 червня зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним. Прем'єр Великобританії Борис Джонсон з цього приводу заявив: "Я знаю, що президент Байден принесе із собою на зустріч з президентом Путіним жорсткі меседжі".

Очікується, що цей саміт розгляне ініціативу Єнса Столтенберга "НАТО-2030" та дасть йому завдання підготувати нову стратегічну концепцію Альянсу на поточне десятиліття.