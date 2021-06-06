Джо Байден починає візит до Європи

Президент США Джо Байден у середу, 9 червня, розпочинає свій перший після обрання главою держави візит до Європи. Першою він відвідає Великобританію. "Чи зможуть демократичні союзи та інституції, які так багато чого сформували минулого століття, довести свою здатність протистояти сучасним загрозам та супротивникам? Я вважаю, що відповідь - так. І цього тижня в Європі ми маємо шанс це довести", - написав він у авторській колонці, опублікованій у газеті The Washington Post.

Заплановано, що 10 червня Байден зустрінеться з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном. На зустрічі в Корнуелі вони обговорять американсько-британські "особливі відносини".

Саміти Великої сімки та НАТО

11-13 червня Байден візьме участь у саміті Великої сімки (G7) у Великобританії. Там вперше за приблизно два роки лідери семи провідних економік світу поспілкуються в очному форматі. Головними темами мають стати вакцинація проти коронавірусу, торгівля, клімат та розвиток інфраструктури.

Після триденного саміту Байден разом із дружиною відвідає у Віндзорському замку королеву Великобританії Єлизавету ІІ. Американський президент познайомився з нею ще у 1982 році, коли займав посаду сенатора від Делаверу.

Потім президент США візьме участь у саміті НАТО, запланованому на 14 червня у Брюсселі. Головними темами саміту будуть роль Росії, Катаю та збільшення інвестицій в оборону союзниками НАТО. А на 16 червня запланована зустріч Байдена з російським президентом Володимиром Путіним у Женеві. Очікується, що серед іншого вони обговорять ситуацію в Україні та Білорусі.

Раніше президент США наголосив, що його країна не прагне конфлікту з Росією, а хоче "стабільних і передбачуваних відносин". За словами Байдена, у Вашингтоні хотіли б "співпрацювати з Росією з таких питань, як стратегічна стабільність і контроль над озброєннями". Він наголосив, що зустріч з Путіним у Женеві відбудеться після дискусій "з партнерами і союзниками, які дивляться на світ через таку ж призму, що й Сполучені Штати".

Дивитись відео 08:32 Поділитись Перші 100 днів Байдена та Блінкена: що зроблено для України і чого чекати від США? (05.05.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3t0PQ Перші 100 днів Байдена та Блінкена: що зроблено для України і чого чекати від США?