Джо Байден запропонував план для зустрічі з Володимиром Путіним

США не прагнуть конфлікту з Росією, а хочуть "стабільних і передбачуваних відносин", заявив президент США Джо Байден у колонці, опублікованій виданням The Washington Post у неділю, 6 червня, напередодні його першої закордонної поїздки. У публікації Байден викладає свій план, з яким хоче відвідати саміти G7 та НАТО, а також зустрітися з керівництвом ЄС і потім з президентом Росії Володимиром Путіним.

За словами Байдена, у Вашингтоні хотіли б "співпрацювати з Росією з таких питань, як стратегічна стабільність і контроль над озброєннями". Він наголосив, що зустріч з Путіним в Женеві відбудеться після дискусій "з партнерами і союзниками, які дивляться на світ через таку ж призму, що і Сполучені Штати". Мета поїздки президента США до Європи - "згуртувати світові демократії".

США готові відповісти на російську загрозу

США та їхні союзники "виступають єдиним фронтом, готові відповісти на виклики для європейської безпеки, що виходять з Росії, починаючи з її агресії в Україні". "Президент Путін знає, що я без вагань відреагую на можливі негативні дії", - наголошується в заяві Байдена.

Візит Байдена до Європи

Джо Байден вперше після свого обрання на пост президента США вирушить з візитом до Європи, де візьме участь в саміті "Великої сімки" (G7) у Великобританії 11-13 червня. Вперше за приблизно два роки лідери семи провідних економік світу поспілкуються в очному форматі.

Потім президент США візьме участь у саміті НАТО, запланованому на 14 червня в Брюсселі. Зустріч Байдена і Путіна відбудеться в Женеві 16 червня.

Як наголошується в заяві Байдена, його "поїздка спрямована на реалізацію оновлених зобов'язань Америки перед союзниками і партнерами і демонстрацію здатності демократичних країн відповідати на виклики і стримувати загрози" в період глобальної невизначеності, коли світ все ще бореться з пандемією.