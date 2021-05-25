Байден хоче обговорити з Путіним порушення прав людини

Президент США Джо Байден заявив, що хоче обговорити на майбутній зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним питання порушення прав людини. "Я зустрічаюся з президентом Путіним через пару тижнів в Женеві та дам зрозуміти, що ми не будемо стояти осторонь та давати йому зловживати цими правами", - заявив він у неділю, 30 травня, під час виступу в Делавері, передає агенція Reuters.

Байден також зазначив, що обговорював тему правозахисту і під час недавньої розмови з головою КНР Сі Цзіньпіном. Зустріч Путіна і Байдена запланована в Женеві на 16 червня.

28 травня Білий дім заявив, що планує і надалі займатися підготовкою цієї зустрічі після того, як компанія Microsoft заявила про хакерську атаку на американські та іноземні урядові установи і аналітичні центри, до якої причетне угрупування Nobelium з корінням у Росії.

Нагадаємо, раніше Білий дім також оголосив, що Джо Байден має намір обговорити з Путіним питання, пов'язані з Україною та Білоруссю.