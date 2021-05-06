Зеленський: Україна розраховує на США у питанні отримання ПДЧ в НАТО

У Києві сподіваються, що на саміті НАТО 14 червня розпочнеться обговорення перспективи отримання Україною Плану дій щодо членства в Альянсі, визнав Зеленський на зустрічі з Блінкеном.
Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що на саміті НАТО 14 червня розпочнеться обговорення перспективи отримання Україною Плану дій щодо членства в Альянсі. Про це український лідер сказав у четвер, 6 травня, під час зустрічі з держсекретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном у Києві.
"Просимо сприяння США у заснуванні цього процесу", - додав Зеленський, якого цитує пресслужба сайту президента України.
На тлі цього український президент зазначив, що Україна продовжує проводити реформи та налаштована на продовження партнерської співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) та виконання взятих на себе зобов'язань. Крім того, Зеленський запевнив, що метою його політики є системна деолігархізація країни.
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Крім того, Зеленський запропонував Блінкену обговорити можливі спільні кроки щодо деокупації Кримського півострова. "Ми хотіли б, щоб Ви нам у цьому допомогли. Тому що нам самим буде складно протистояти загрозі у Чорноморсько-Азовському регіоні. Хочемо, щоб США були одним із засновників та лідерів Кримської платформи та запрошуємо американську сторону до участі в її першому саміті", - сказав Зеленський.
Він також закликав країни НАТО посилювати військову присутність у цьому регіоні, щоб була можливість відповідати спільними діями союзників на морі.
Нагадаємо, раніше цього дня Блінкен наголошував, що загрози Україні з боку Росії зберігаються.
Як повідомлялося, в квітні цього року міністр оборони України Андрій Таран назвав отримання ПДЧ Україною вже цьогоріч є першочерговим пріоритетом для України.
Перед візитом Ентоні Блінкена у Київ в Державному департаменті США заявили, що Росія має дотримуватися мінських домовленостей та припинити окупацію Криму.
Міністр закордонних справ України в інтерв'ю CNN зазначив також, що можлива зустріч Джо Байдена з Володимиром Путіним не суперечить інтересам Києва.