 Зеленський: Україна розраховує на США у питанні отримання ПДЧ в НАТО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.05.2021

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Новини

Зеленський: Україна розраховує на США у питанні отримання ПДЧ в НАТО

У Києві сподіваються, що на саміті НАТО 14 червня розпочнеться обговорення перспективи отримання Україною Плану дій щодо членства в Альянсі, визнав Зеленський на зустрічі з Блінкеном.

Зустріч Зеленського та Блінкена в Києві

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Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що на саміті НАТО 14 червня розпочнеться обговорення перспективи отримання Україною Плану дій щодо членства в Альянсі. Про це український лідер сказав у четвер, 6 травня, під час зустрічі з держсекретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном у Києві.

"Просимо сприяння США у заснуванні цього процесу", - додав Зеленський, якого цитує пресслужба сайту президента України.

На тлі цього український президент зазначив, що Україна продовжує проводити реформи та налаштована на продовження партнерської співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) та виконання взятих на себе зобов'язань. Крім того, Зеленський запевнив, що метою його політики є системна деолігархізація країни.

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Участь США у Кримській платформі і посилення присутності НАТО

Крім того, Зеленський запропонував Блінкену обговорити можливі спільні кроки щодо деокупації Кримського півострова. "Ми хотіли б, щоб Ви нам у цьому допомогли. Тому що нам самим буде складно протистояти загрозі у Чорноморсько-Азовському регіоні. Хочемо, щоб США були одним із засновників та лідерів Кримської платформи та запрошуємо американську сторону до участі в її першому саміті", - сказав Зеленський.

Він також закликав країни НАТО посилювати військову присутність у цьому регіоні, щоб була можливість відповідати спільними діями союзників на морі.

Нагадаємо, раніше цього дня Блінкен наголошував, що загрози Україні з боку Росії зберігаються.

Як повідомлялося, в квітні цього року міністр оборони України Андрій Таран назвав отримання ПДЧ Україною вже цьогоріч є першочерговим пріоритетом для України.

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