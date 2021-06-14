Київ перед самітом НАТО: Членство було обіцяно у 2008 році

Напередодні саміту НАТО, який пройде 14 червня в штаб-квартирі альянсу в Брюсселі, Київ знову наполягає на наданні чіткої перспективи членства України в Альянсі. "Членство було обіцяно Україні у 2008 році. Відтоді НАТО не зробило нічого, щоб реалізувати цю обіцянку", - заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt, опублікованому в неділю, 13 червня.

За його словами, українська влада розуміє, що шлях в НАТО може тривати довгий час, однак цей процес необхідно якомога швидше запустити.

Схожу заяву зробив і керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. "Ми віримо, що наші партнери якомога швидше досягнуть консенсусу щодо нашого членства в НАТО. Від них залежить майбутнє України. Як сказав наш президент, ми зараз в небезпеці, і нам потрібна допомога", - сказав він в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що вважає членство країни в НАТО єдиною можливістю врегулювати військовий конфлікт в Донбасі. "Ми прагнемо до реформування нашої армії і оборонного сектора, але одними реформами Росію не зупинити", - заявив він у квітні в ході розмови з генеральним секретарем альянсу Єнсом Столтенбергом.

Саміт НАТО без України

На саміті НАТО 14 червня лідери країн-членів Альянсу мають намір підтвердити проведення політики "відкритих дверей" стосовно України та Грузії, заявив раніше заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане. Однак на відміну від попереднього саміту, цього разу Україну, як і жодну третю країну, на захід не запросили.

Читайте також: На саміті НАТО планують ухвалити нову стратегію захисту від кібернападів

Зараз Україна має особливий статус співпраці з НАТО - партнер із розширеними можливостями (Enhanced Opportunities Partner - EOP). Мета цієї програми - посилити оперативну сумісність військ країн-учасниць із силами НАТО. До конкретних переваг належать регулярні політичні консультації з безпекових питань, розширений доступ до навчань і обміну інформацією, тісніша співпраця у часи криз. Статус EOP, окрім України, мають лише п'ять країн: Швеція, Фінляндія, Австралія, Грузія та Йорданія.