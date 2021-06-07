На саміті НАТО планують ухвалити нову стратегію захисту від кібернападів

Лідери країн НАТО під час саміту у Брюсселі 14 червня мають намір ухвалити нову стратегію захисту від кібернападів, анонсував у п'ятницю, 11 червня, генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Мета цієї стратегії - забезпечення кращих технічних можливостей для протидії кібернападам, здійснення відповідного військового планування та проведення політичних консультацій, інформує агенція новин dpa.

Як зазначив Столтенберг в інтерв'ю німецькому виданню Spiegel, він очікує від союзників, що вони поширять дію статті п'ятої статуту НАТО, яка закріплює принцип колективної оборони, не лише на напади на землі, у повітрі, на воді та у кіберпросторі, але й на напади на супутники та інші ресурси союзників у космосі. Дію цього основного принципу НАТО на кіберпростір поширили в 2014 році.

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Також під час саміту НАТО мають бути ухвалено рішення щодо ініціативи з реформування Альянсу "НАТО-2030". Серед інших питань порядку денного - дедалі агресивніша політика Росії та зростання впливу Китаю у світі.

Підтримка України та Грузії

Окрім того, на віртуальній пресконференції у п'ятницю Столтенберг заявив, що очікує від саміту підтвердження політики "відкритих дверей" щодо України та Грузії, а також підтримки євроатлантичних прагнень цих держав. Він наголосив, що для НАТО Україна та Грузія - "два партнери, яких ми цінуємо дуже високо".

"Обом ми надаємо політичну та практичну підтримку. Я вважаю, що важливо, аби ми продовжували зміцнювати наше партнерство з цими двома партнерами", - зауважив Столтенберг, цитує "Інтерфакс-Україна".

Водночас генсек НАТО особливо наголосив, що наразі фокус України та Грузії має бути зосереджений на реформах. "Ми й надалі допомагатимемо і підтримуватимемо їх у проведенні цих реформ", - додав генсек НАТО.

Нагадаємо, останнім часом керівництво України наполегливо закликає НАТО надати країні План дій щодо членства в Альянсі. Зокрема, 7 червня президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з Джо Байденом порушив питання необхідності реального покрокового плану для приєднання України до НАТО, який має бути прив'язаний до чітких календарних дат.