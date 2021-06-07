 На саміті НАТО планують ухвалити нову стратегію захисту від кібернападів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.06.2021

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Новини

На саміті НАТО планують ухвалити нову стратегію захисту від кібернападів

Єнс Столтенберг очікує, що союзники під час саміту НАТО 14 червня ухвалять нову стратегію протидії кібернападам.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Лідери країн НАТО під час саміту у Брюсселі 14 червня мають намір ухвалити нову стратегію захисту від кібернападів, анонсував у п'ятницю, 11 червня, генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Мета цієї стратегії - забезпечення кращих технічних можливостей для протидії кібернападам, здійснення відповідного військового планування та проведення політичних консультацій, інформує агенція новин dpa.

Як зазначив Столтенберг в інтерв'ю німецькому виданню Spiegel, він очікує від союзників, що вони поширять дію статті п'ятої статуту НАТО, яка закріплює принцип колективної оборони, не лише на напади на землі, у повітрі, на воді та у кіберпросторі, але й на напади на супутники та інші ресурси союзників у космосі. Дію цього основного принципу НАТО на кіберпростір поширили в 2014 році.

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Також під час саміту НАТО мають бути ухвалено рішення щодо ініціативи з реформування Альянсу "НАТО-2030". Серед інших питань порядку денного - дедалі агресивніша політика Росії та зростання впливу Китаю у світі.

Підтримка України та Грузії

Окрім того, на віртуальній пресконференції у п'ятницю Столтенберг заявив, що очікує від саміту підтвердження політики "відкритих дверей" щодо України та Грузії, а також підтримки євроатлантичних прагнень цих держав. Він наголосив, що для НАТО Україна та Грузія - "два партнери, яких ми цінуємо дуже високо".

"Обом ми надаємо політичну та практичну підтримку. Я вважаю, що важливо, аби ми продовжували зміцнювати наше партнерство з цими двома партнерами", - зауважив Столтенберг, цитує "Інтерфакс-Україна".

Водночас генсек НАТО особливо наголосив, що наразі фокус України та Грузії має бути зосереджений на реформах. "Ми й надалі допомагатимемо і підтримуватимемо їх у проведенні цих реформ", - додав генсек НАТО.

Нагадаємо, останнім часом керівництво України наполегливо закликає НАТО надати країні План дій щодо членства в Альянсі. Зокрема, 7 червня президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з Джо Байденом порушив питання необхідності реального покрокового плану для приєднання України до НАТО, який має бути прив'язаний до чітких календарних дат.

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