 Глава МЗС Польщі: Зеленського мали би запросити на саміт НАТО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.06.2021

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Глава МЗС Польщі: Зеленського мали би запросити на саміт НАТО

Україна є жертвою російської агресії і тому мала б бути представлена на саміті НАТО, вважає міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау.

Штабквартира НАТО у Брюсселі

Штабквартира НАТО у Брюсселі

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау розкритикував рішення не запрошувати президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО, який відбудеться 14 червня у Брюсселі. Він нагадав, що перед самітом НАТО 2016 року у Варшаві Польща прагнула, щоб Україна як "жертва російської агресії" була спеціальним гостем на заході. Запрошення від генсекретаря НАТО на саміт отримав тодішній президент України Петро Порошенко. 

"Цього разу президент України запрошення не отримав. Декілька днів тому, намагаючись врятувати ситуацію, президент (США Джо) Байден запросив президента Зеленського до Вашингтона. Однак це станеться після зустрічі з Путіним. Водночас порядок денний має бути зворотним і бути елементом продуманої політики, а не "порятунком обличчя". Це ще одна помилка", - сказав Рау в інтерв'ю польському виданню Rzeczpospolita, оприлюдненому в п'ятницю, 11 червня, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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Польський міністр також спрогнозував, що через завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" зростатиме військова загроза для України, Польщі та інших країн НАТО з Центральної Європи. На його думку, "цей газопровід радикально зміцнить спільні інтереси Німеччини та Росії і становитиме пряму загрозу миру в Європі". "Військова загроза для України, а також Польщі та інших країн НАТО з Центральної Європи зростатиме", - вважає Збігнєв Рау.

Нагадаємо, останнім часом керівництво України наполегливо закликає НАТО надати країні План дій щодо членства в Альянсі. Зокрема, 7 червня Володимир Зеленський у телефонній розмові з Джо Байденом порушив питання необхідності реального покрокового плану для приєднання України до НАТО, який має бути прив'язаний до чітких календарних дат.

Європейське турне Джо Байдена

9 червня президент США Джо Байден розпочав свій перший після обрання президентом США візит до Європи. Першою він відвідав Великобританію, де 10 червня разом з британським прем'єром Борисом Джонсоном підписав нову Атлантичну хартію.

11-13 червня Байден візьме участь у саміті Великої сімки (G7) у англійському Карбіс-Беї. Після триденного саміту Байден разом із дружиною відвідає у Віндзорському замку королеву Великобританії Єлизавету ІІ. Потім президент США візьме участь у саміті НАТО, запланованому на 14 червня у Брюсселі. Наступного дня за його участі у Брюсселі відбудеться саміт ЄС-США. А на 16 червня запланована зустріч Байдена з російським президентом Володимиром Путіним у Женеві.

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Саміт ЄС-США відбудеться 15 червня у Брюсселі

Серед запланованих тем зустрічі президента США Джо Байдена з очільниками ЄС - подолання наслідків пандемії та боротьба зі змінами клімату.  

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