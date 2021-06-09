За тиждень до зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним президент США Джо Байден заявив, що прагне передбачуваних відносин з Росією. "Ми не шукаємо конфлікту з Росією. Ми хочемо стабільних, передбачуваних відносин", - сказав Байден увечері середи, 9 червня, після прибуття до Великобританії, виступаючи перед американськими військовими.

При цьому президент США наголосив на зв'язку його країни з Росією. "Наші дві країни поділяють неймовірні обов'язки, включно із забезпеченням стратегічної стабільності та дотриманням угод про контроль над озброєннями. Я серйозно сприймаю цю відповідальність", - цитує Байдена агенція dpa.

Водночас президент США попередив Москву, що Вашингтон реагуватиме, якщо російський уряд вдаватиметься до "шкідливих дій", таких як порушення суверенітету інших країн. "Я повідомлю, що порушення суверенітету демократичних країн не залишаться без наслідків. Це стосується подій у США, Європі, інших частинах світу", - сказав він.

Перша промова Джо Байдена як президента за кордоном відбулася перед американськими військовослужбовцями у Великобританії

Байден додав, що зустрінеться з Путіним, щоб "сказати йому те, що він хоче сказати йому", і зробить це лише після зустрічей з "нашими найближчими демократичними партнерами". Він чітко дасть зрозуміти російському колезі, що "не варто сумніватися в рішучості США захищати наші головні цінності, наші стратегічні інтереси", зазначив американський президент.

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Нагадаємо, Джо Байден прибув до Європи в рамках своєї першої закордонної поїздки у якості президента США. Спочатку він візьме участь у саміті країн Великої сімки в Корнуоллі у Великобританії, а потім зустрінеться з главами країн-членів НАТО у Брюсселі. Після цього, 16 червня, Байден проведе переговори з президентом РФ Володимиром Путіним у Женеві.

Дивитись відео 08:32 Поділитись Перші 100 днів Байдена та Блінкена: що зроблено для України і чого чекати від США? (05.05.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3t0PQ Перші 100 днів Байдена та Блінкена: що зроблено для України і чого чекати від США?