НАТО готове захищатись від загроз з Москви та Мінська

Північноатлантичний альянс заявив про готовність захищатися від загроз, що виходять з Росії та Білорусі. "Звичайно, ми готові в екстрених ситуаціях захищати та відстоювати будь-кого з союзників від будь-якого виду загроз, що виходять від Мінська та Москви. Ми пильні і дуже уважно стежимо за тим, що відбувається в Білорусі", - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише видання Welt am Sonntag у неділю, 6 червня. Столтенберг додав, що Білорусь "стає дедалі більш залежною алежною" від Росії.

За його словами, союзників непокоїть тісний зв'язок між Росією та Білоруссю. "В минулому ми бачили, як Росія значно травмувала територіальну цілісність таких країн, як Україна, Грузія та Молдова", - наголосив генсек НАТО.

Ситуація в Білорусі та партнерська програма з нею стануть однією з тем обговорення на саміті НАТО, що відбудеться 14 червня у Брюсселі, повідомив Столтенберг. Також серед основних тем зустрічі лідерів держав НАТО - агресивні дії Росії та міжнародні зміни у сфері безпеки, пов'язані з посиленням Китаю.