 Путін та Лукашенко обговорили транш на пів мільярда доларів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.05.2021

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Новини

Путін та Лукашенко обговорили транш на пів мільярда доларів

Володимир Путін та Олександр Лукашенко обговорили питання надання Білорусі другого траншу російського кредиту на 500 мільйонів доларів.

Олександр Лукашенко та Володимир Путін

Олександр Лукашенко (ліворуч) та Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін та правитель Білорусі Олександр Лукашенко на переговорах у Сочі в суботу, 29 травня, обговорили перерахування Мінську другого траншу російського державного кредиту в розмірі 500 мільйонів доларів. "Говорили про другий транш нашого держкредиту - 500 мільйонів доларів. Всього півтора мільярда отримує Білорусь. Ось це другий транш від Росії - 500 мільйонів доларів", - сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомила агенція "Інтерфакс".

Тим часом наближений до Лукашенка білоруський телеграм-канал "Пул першого" повідомив, що домовленість про перерахування цього траншу вже досягнута.

Нагадаємо, що в середині вересня 2020 року Путін пообіцяв надати Білорусі держкредит на 1,5 мільярда доларів. Пізніше міністр фінансів РФ Антон Сілуанов пояснював, що мова йде про надання Мінську держкредиту в російських рублях на 1 мільярд доларів і кредиту Євразійського фонду стабілізації і розвитку (ЄФСР) на 500 мільйонів доларів. Він також відзначав, що Білорусь за рахунок кредиту ЄФСР повністю погасить накопичену заборгованість за поставки газу перед "Газпромом" у сумі 330 мільйонів доларів.

21 грудня 2020 року уряди Білорусії та Росії підписали угоду про надання білоруській стороні чергового держкредиту РФ на суму, еквівалентну 1 мільярду доларів. Перший транш на суму 500 мільйонів доларів Мінськ отримав в кінці грудня 2020 року.

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