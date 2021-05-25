Путін та Лукашенко обговорили транш на пів мільярда доларів

Президент Росії Володимир Путін та правитель Білорусі Олександр Лукашенко на переговорах у Сочі в суботу, 29 травня, обговорили перерахування Мінську другого траншу російського державного кредиту в розмірі 500 мільйонів доларів. "Говорили про другий транш нашого держкредиту - 500 мільйонів доларів. Всього півтора мільярда отримує Білорусь. Ось це другий транш від Росії - 500 мільйонів доларів", - сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомила агенція "Інтерфакс".

Тим часом наближений до Лукашенка білоруський телеграм-канал "Пул першого" повідомив, що домовленість про перерахування цього траншу вже досягнута.

Нагадаємо, що в середині вересня 2020 року Путін пообіцяв надати Білорусі держкредит на 1,5 мільярда доларів. Пізніше міністр фінансів РФ Антон Сілуанов пояснював, що мова йде про надання Мінську держкредиту в російських рублях на 1 мільярд доларів і кредиту Євразійського фонду стабілізації і розвитку (ЄФСР) на 500 мільйонів доларів. Він також відзначав, що Білорусь за рахунок кредиту ЄФСР повністю погасить накопичену заборгованість за поставки газу перед "Газпромом" у сумі 330 мільйонів доларів.

21 грудня 2020 року уряди Білорусії та Росії підписали угоду про надання білоруській стороні чергового держкредиту РФ на суму, еквівалентну 1 мільярду доларів. Перший транш на суму 500 мільйонів доларів Мінськ отримав в кінці грудня 2020 року.