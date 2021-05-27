Лукашенко поскаржився Путіну на тиск Заходу, пообіцяв "деякі документи"

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у Сочі в п'ятницю, 28 травня, поскаржився на тиск Заходу на Мінськ.

Лукашенко вказав на обмежувальні заходи проти білоруських авіакомпаній, зокрема державної "Белавіа", після інциденту з примусовою посадкою літака авіаперевізника Ryanair.

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"Цей випадок з літаком, до нього "Белавіа" не має жодного стосунку. (...) За що покарали трудовий колектив?", - обурився Лукашенко.

За його твердженням, нині спостерігається "спроба розгойдати ситуацію до рівня серпня минулого року". "Просто зрозуміло, що від нас хочуть ці друзі наші західні. Що тут обговорювати", - сказав білоруський правитель, цитує інформагенція "Інтерфакс".

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"Я покажу деякі документи, ви зрозумієте, що там відбувається і відбувалося", - інтригуючи, пообіцяв він Путіну.

Нагадаємо, після інциденту в Мінську європейський регулятор в галузі авіаперевезень закликав європейські компанії уникати білоруського авіапростору. Крім того, низка європейських країн заборонила обслуговувати рейси компанії "Белавіа".

ЄС готує новий пакет санкцій щодо Білорусі - відповідне доручення дали лідери країн Євросоюзу на саміті 24 равня.

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Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) пообіцяла розслідувати обставини, які призвели до перехоплення рейсу Ryanair і затримання журналіста Романа Протасевича.