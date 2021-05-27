Лукашенко поскаржився Путіну на тиск Заходу, пообіцяв "деякі документи"

Захід покарав санкціями авіакомпанію "Белавіа", хоч та не мала жодного стосунку до посадки літака Ryanair, каже Лукашенко. Він також пообіцяв показати Путіну "деякі документи" щодо дій Заходу в Білорусі.
Правитель Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у Сочі в п'ятницю, 28 травня, поскаржився на тиск Заходу на Мінськ.
Лукашенко вказав на обмежувальні заходи проти білоруських авіакомпаній, зокрема державної "Белавіа", після інциденту з примусовою посадкою літака авіаперевізника Ryanair.
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"Цей випадок з літаком, до нього "Белавіа" не має жодного стосунку. (...) За що покарали трудовий колектив?", - обурився Лукашенко.
За його твердженням, нині спостерігається "спроба розгойдати ситуацію до рівня серпня минулого року". "Просто зрозуміло, що від нас хочуть ці друзі наші західні. Що тут обговорювати", - сказав білоруський правитель, цитує інформагенція "Інтерфакс".
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"Я покажу деякі документи, ви зрозумієте, що там відбувається і відбувалося", - інтригуючи, пообіцяв він Путіну.
Нагадаємо, після інциденту в Мінську європейський регулятор в галузі авіаперевезень закликав європейські компанії уникати білоруського авіапростору. Крім того, низка європейських країн заборонила обслуговувати рейси компанії "Белавіа".
ЄС готує новий пакет санкцій щодо Білорусі - відповідне доручення дали лідери країн Євросоюзу на саміті 24 равня.
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Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) пообіцяла розслідувати обставини, які призвели до перехоплення рейсу Ryanair і затримання журналіста Романа Протасевича.