Глава МЗС Німеччини пригрозив Лукашенку "санкційною спіраллю"

Запроваджені у відповідь на примусову посадку літака Ryanair санкції щодо Мінська стануть лише початком, заявив Гайко Маас, підкресливши, що час діалогу з Олександром Лукашенком минув.
Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) пригрозив відчутною реакцією ЄС на дії білоруського керівництва і подальшим посиленням санкцій. Якщо правитель цієї країни Олександр Лукашенко відмовиться змінити свою політику, "то слід виходити з того, що це тільки початок великої та тривалої санкційної спіралі", заявив Маас перед неформальною зустріччю глав МЗС країн ЄС у Лісабоні в четвер, 27 травня.
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Дії Лукашенка "настільки неприйнятні", що ЄС не задовольниться невеликими кроками у запровадженні санкцій, наголосив німецький міністр. За його словами, Євросоюз має намір вдатися до "значних санкцій щодо економічної структури та платіжного обороту в Білорусі". Маас також зазначив, що час, коли ЄС був готовий до діалогу з Лукашенком, тепер минув, а першим кроком білоруської влади має стати негайне звільнення понад 400 політичних в'язнів у країні.
"Поки цього не сталося, з боку Європейського Союзу не буде послаблень, коли йдеться про запровадження нових санкцій", - наголосив глава МЗС ФРН, цитує інформагенція dpa.
Крім того, важливо порушити тему ситуації в Білорусі у діалозі з Москвою, зазначив глава МЗС Німеччини. "Всі знають, що без Росії (...) у Лукашенка не було б майбутнього в Білорусі", - заявив він. Маас також привітав майбутню зустріч президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна і закликав їх обговорити на ній в тому числі білоруське питання.
Тим часом міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у Лісабоні висловив побоювання щодо можливої анексії Білорусі з боку РФ. Лукашенко готує зміну конституції, щоб зробити можливим об'єднання Росії й Білорусі в одну державу. "Це - Крим, тільки в більших масштабах", - застеріг глава МЗС Литви.
Інші учасники зустрічі висловилися стримано щодо таких припущень, зазначає dpa. "Це можна бачити так, але не потрібно бачити так", - заявив, зокрема, Гайко Маас.
23 травня після примусової посадки літака авіакомпанії Ryanair в аеропорту Мінська білоруські силовики заарештували опозиційного блогера Романа Протасевича і його подругу, громадянку РФ, Софію Сапегу. Протасевича звинувачують в організації масових заворушень. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
За примусову посадку в Мінську літака й арешт Протасевича і Сапеги 24 травня учасники саміту ЄС погодили санкції щодо Білорусі. Всіх авіаперевізників Євросоюзу закликали уникати польотів над територією Білорусі. Іншим штрафним заходом має стати заборона для білоруських авіакомпаній на польоти в повітряному просторі ЄС і використання європейських аеропортів.
Саме на зустрічі в Лісабоні глави МЗС країн-членів ЄС радитимуться щодо того, які санкції та проти яких конкретних галузей економіки Білорусі варто запровадити. Зокрема, планується накласти обмеження на калійну галузь Білорусі.
Яким чином Білорусь порушила міжнародне повітряне право, змусивши приземлитися в Мінську літак Ryanair, і яких наслідків їй варто побоюватися? Інтерв'ю DW з німецьким експертом Ельмаром Ґімуллою.