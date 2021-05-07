Глава МЗС Німеччини пригрозив Лукашенку "санкційною спіраллю"

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) пригрозив відчутною реакцією ЄС на дії білоруського керівництва і подальшим посиленням санкцій. Якщо правитель цієї країни Олександр Лукашенко відмовиться змінити свою політику, "то слід виходити з того, що це тільки початок великої та тривалої санкційної спіралі", заявив Маас перед неформальною зустріччю глав МЗС країн ЄС у Лісабоні в четвер, 27 травня.

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Дії Лукашенка "настільки неприйнятні", що ЄС не задовольниться невеликими кроками у запровадженні санкцій, наголосив німецький міністр. За його словами, Євросоюз має намір вдатися до "значних санкцій щодо економічної структури та платіжного обороту в Білорусі". Маас також зазначив, що час, коли ЄС був готовий до діалогу з Лукашенком, тепер минув, а першим кроком білоруської влади має стати негайне звільнення понад 400 політичних в'язнів у країні.

"Поки цього не сталося, з боку Європейського Союзу не буде послаблень, коли йдеться про запровадження нових санкцій", - наголосив глава МЗС ФРН, цитує інформагенція dpa.

Необхідно порушити тему Білорусі в діалозі з Росією

Крім того, важливо порушити тему ситуації в Білорусі у діалозі з Москвою, зазначив глава МЗС Німеччини. "Всі знають, що без Росії (...) у Лукашенка не було б майбутнього в Білорусі", - заявив він. Маас також привітав майбутню зустріч президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна і закликав їх обговорити на ній в тому числі білоруське питання.

Тим часом міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у Лісабоні висловив побоювання щодо можливої анексії Білорусі з боку РФ. Лукашенко готує зміну конституції, щоб зробити можливим об'єднання Росії й Білорусі в одну державу. "Це - Крим, тільки в більших масштабах", - застеріг глава МЗС Литви.

Інші учасники зустрічі висловилися стримано щодо таких припущень, зазначає dpa. "Це можна бачити так, але не потрібно бачити так", - заявив, зокрема, Гайко Маас.

Перехоплення літака Ryanair і затримання Романа Протасевича

23 травня після примусової посадки літака авіакомпанії Ryanair в аеропорту Мінська білоруські силовики заарештували опозиційного блогера Романа Протасевича і його подругу, громадянку РФ, Софію Сапегу. Протасевича звинувачують в організації масових заворушень. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

За примусову посадку в Мінську літака й арешт Протасевича і Сапеги 24 травня учасники саміту ЄС погодили санкції щодо Білорусі. Всіх авіаперевізників Євросоюзу закликали уникати польотів над територією Білорусі. Іншим штрафним заходом має стати заборона для білоруських авіакомпаній на польоти в повітряному просторі ЄС і використання європейських аеропортів.

Саме на зустрічі в Лісабоні глави МЗС країн-членів ЄС радитимуться щодо того, які санкції та проти яких конкретних галузей економіки Білорусі варто запровадити. Зокрема, планується накласти обмеження на калійну галузь Білорусі.