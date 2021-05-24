 Хто такий Роман Протасевич, літак з яким посадили в Мінську | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 26.05.2021

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Європа

Хто такий Роман Протасевич, літак з яким посадили в Мінську

Що відомо про Романа Протасевича, затриманого 23 травня в мінському аеропорту після примусової посадки літака авіакомпанії Ryanair? Портрет білоруського блогера - у DW.

Роман Протасевич (фото з архіву)

Роман Протасевич (фото з архіву)

Син підполковника, вперше взяв участь у протестах у 16 років, був журналістом-фрілансером у зоні АТО на Донбасі й головним редактором найпопулярнішого Telegram-каналу, орієнтованого на Білорусь, білоруська влада вважає його терористом... DW розповідає про те, хто такий Роман Протасевич, затриманий 23 травня в Мінську.

"Людям потрібно показувати речі, яких ніколи не повинно бути"

Роману Протасевичу 26 років, він народився в Мінську. У 16-річному віці вперше взяв участь в акціях протесту, через це йому не дали довчитися в ліцеї Білоруського національного технічного університету. З вищою освітою в Білорусі у Протасевича теж не склалося - його відрахували з факультету журналістики Білоруського державного універсітету, як він сам стверджував, "з політичних мотивів".

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Протягом року Роман Протасевич був журналістом-фрілансером на Донбасі, в зоні АТО. "Після того, як я повернувся з війни в Україні, я зрозумів для себе одну просту річ, що я знову поїду в якісь військові конфлікти працювати - з тієї простої причини, що людям потрібно показувати речі, яких ніколи не повинно бути", - розповідав Протасевич в інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю.

Роман Протасевич понад вісім років співпрацював з незалежними білоруськими ЗМІ. Він був журналістом білоруської служби "Радіо Свобода", "Єврорадіо".

"Рома - людина моменту"

"Роман Протасевич працював на "Єврорадіо" з середини 2018 до кінця 2019 року. Потім ми його на пару місяців втратили, а потім дізналися, що він попросив притулок у Польщі й став редактором Telegram-каналу, тепер забороненого в Білорусі (Nexta. - Ред.). Але в нас він працював фотографом-репортажником. Рома - людина моменту: дізнатися, що десь щось відбувається, закинути на плечі рюкзак з технікою і вже через секунду мчати туди - ось це про нього, - розповів у коментарі DW головний редактор "Єврорадіо" Павло Свердлов. - При цьому я б не сказав, що Роман здатний організовувати та координувати протести. Він хороший журналіст, але ніколи не прагнув керувати людьми або щось організовувати".

Також, за словами Свердлова, Роман є дуже доброю людиною. Журналіст згадав кумедний випадок часів його роботи на "Єврорадіо": "Одного разу ми відправили його в провінційне місто, щоб фотографувати місцевих активістів. І він привіз звідти величезного рудого кота. Кіт просто на вулиці підійшов до нього й потерся об ноги, і Рома не зміг його не забрати. Сподіваюся, що тепер, коли Протасевич живе не в Мінську, з цим котом усе гаразд".

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Роман Протасевич став співзасновником Telegram-каналу Nexta - одного з найбільших Telegram-каналів, орієнтованих на Білорусь. Канал активно висвітлює протести проти Олександра Лукашенка, за що білоруська влада визнала його екстремістським. Незадовго до цього Протасевич заявив про вихід з проєкту, став вести Telegram-канал "Білорусь головного мозку", який також визнаний у РБ екстремістським.

"Знайомі іноді вітаються: "Привіт, терорист!"

У листопаді 2020 року слідчий комітет Білорусі порушив проти Протасевича кілька кримінальних справ. Його звинувачують у масових заворушеннях, організації та підготовці дій, що грубо порушують громадський порядок, а також у розпалюванні расової, національної, релігійної або іншої соціальної ворожнечі. Також КДБ Білорусі вніс Протасевича в перелік осіб, причетних до терористичної діяльності. "Досі знайомі іноді вітаються: "Привіт, терорист!" Тому для мене це позитивний піар, нічого більше. Після того, як білоруська влада мене визнала терористом, я отримав привітань більше, ніж за все життя мене вітали з днями народження. Ну й іноді люди впізнають на вулиці, підходять, тиснуть руку, теж жартують. Жодних негативних наслідків", - розповідав раніше в інтерв'ю газеті "Наша нива" Роман Протасевич.

Лайнер авіакомпанії Ryanair в аеропорту Мінська, 23 травня 2021 року

Лайнер авіакомпанії Ryanair в аеропорту Мінська, 23 травня 2021 року

4 травня Лукашенко своїм указом позбавив звання підполковника батька Романа Протасевича, який прослужив в армії майже 30 років. А 23 травня Романа затримали в аеропорту Мінська після примусової посадки літака авіакомпанії Ryanair, яким блогер летів з Афін до Вільнюса. "Рома - дуже сильний хлопець. Чесний. Я сподіваюся, що він витримає ті випробування, через які йому доводиться зараз пройти. Попри жах, який відбувається в країні, ми свято віримо, що справедливість восторжествує", - сказала мати Романа Наталія Протасевич в інтерв'ю виданню "Медуза".

"Затримання Протасевича - удар по незалежних медіа"

Затримання Протасевича - серйозний удар і по незалежних медіа, і по політичних активістах у Білорусі, вважає засновник фонду By_sol Андрій Стрижак. "Бувають такі люди, які з'являються в твоєму житті й просто йдуть поруч з тобою - з Протасевичем схожа історія. Щонайменше останні 5-7 років ми регулярно були десь в одному полі, постійно перетиналися, спілкувалися, працювали разом. Що ще про нього можна сказати? Він - професіонал, людина дуже працездатна, я бачив його на різних позиціях, в різних якостях, і як журналіста, і як фотокореспондента", - зазначив Стрижак. Фонд By_sol відкрив збір коштів на оплату адвоката й допомогу батькам Романа Протасевича.

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Пост на підтримку Романа опублікував ексголкіпер мінського футбольного клубу "Крумкачи" Євген Костюкевич. Він також розповів DW про своє знайомство з Протасевичем: "Поки Рома був у країні, він завжди підтримував команду. У нас була дружня атмосфера в команді, ми спілкувалися з уболівальниками, могли навіть разом до бару сходити. Рома також часто підкидав ідеї про просування команди в медіа. Потім ми дізналися, що це безстрашна людина, що він як журналіст їздив в гарячі точки".

Спортсмен каже, що був шокований затриманням Протасевича в мінському аеропорту: "І зараз відкриваєш новини і боїшся читати, бо не знаєш, що влада може з ним зробити. Це страшно, що ми допустили таке ставлення до своїх людей у своїй же країні".

  • Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - Іди - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Послання для Лукашенка

    Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

  • Вивішений з вікна біло-червоно-білий прапор

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Біло-червоно-білий прапор як символ протестів

    Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.

  • Біло-червоно-білий прапор на електричному стовпі в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Як використовують головний символ протесту в Білорусі

    Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.

  • Символіка протесту в одному з дворів Мінська

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мирна революція в кожному дворі

    Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.

  • Зображення діджеїв, які поставили на офіційному заході у Мінську пісню Віктора Цоя Перемен

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мінські "діджеї змін"

    В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.

  • Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.

  • Написи із назвами ЗМІ та написом ОМОН на сміттєвих баках у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Назви ЗМІ - на сміттєвих баках

    На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.

  • Напис на стіні в Мінську: Ермошина лжет

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Написи на стінах - популярна форма протесту

    Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.

  • Колективні графіті на одній із вулиць у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Колективні графіті

    Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.

  • Політична боротьба на рівні символів

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Політична боротьба на рівні символів

    Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.

  • Зображення біло-червоно-білого прапора на стіні в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Протести в Білорусі тривають

    Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.

    Автор: Наталія Позднякова


DW.COM

Німецька преса: Той, хто все ще хоче літати через Білорусь, наражає себе на ризик

Бомба в літаку Ryanair - лише привід для операції спецслужб із затримання блогера Протасевича. Хто допомагав у цьому Мінську, і що кажуть у ЄС? В огляді DW - найяскравіші цитати німецьких газет.  

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