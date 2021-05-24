Коментар: Білоруський гангстер і основи світового порядку

Реакції європейських лідерів на акт політичного гангстерства у Білорусі були сильними та щирими: з шоком та огидою вони говорили про порушення правил "державними терористами", які засідають у мінському президентському палаці. Та здається, що Олександр Лукашенко намагається тепер встановити нові правила.

З незвичною єдністю голови урядів країн ЄС ухвалили рішення про припинення повітряного руху над Білоруссю та закриття з нею авіасполучення. Це рішення, безумовно, зачепить еліту, до якої належать багато прихильників Лукашенка, а також ізолює Білорусь на міжнародному рівні. Крім того, очікуються нові санкції проти осіб та компаній. Навіть зазвичай непокірний угорець Віктор Орбан відчув себе змушеним підтримати ці спільні рішення.

Дотеперішні санкції виявилися неефективними

Зараз усе залежить від того, наскільки потужними та цілеспрямованими виявляться ці санкції. Адже запроваджені після насильницького придушення масових протестів узимку обмежувальні заходи виявилися малоефективними. ЄС має подумати про щось краще, ніж заборону на в'їзд та замороження рахунків співробітників урядового апарату Лукашенка.

Оглядачка DW Барбара Везель

Наприклад, опозиція у Білорусі закликає зупинити весь експорт сирої нафти та калію, які є одним із головних джерел доходів режиму. І тут Європі слід було б об'єднати зусилля зі США для того, щоби максимально ускладнити діяльність великим державним концернам Лукашенка. Законодавчі положення ЄС часто заважають накладенню цільових санкцій проти лояльних до режиму олігархів, але попри це до справи можна було б підійти творчо.

Примушенням до приземлення комерційного літака та подальшим затриманням противника режиму, який перебував на борту, диктатор у Мінську показав наскільки далеко може зайти влада, коли не боїться втратити міжнародну репутацію, якої не має. При тому, Білорусь на світовій арені - карлик. Але існує небезпека, що великі держави з явним інтересом стежитимуть за інцидентом у небі над Білоруссю та його наслідками та зроблять для себе відповідні висновки.

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Небезпечний прецедент державного тероризму

Цей випадок ніби спокушає його наслідувати. Це може надихнути автократів усіх мастей до переслідування своїх противників по всьому світу і усіма можливими методами, незалежно від того, де вони перебувають. Китай вже тривалий час шпигує та погрожує своїм критикам також і за кордоном, а у президента Путіна для розправи з критиками та опозиціонерами не гребують застосовувати за кордоном нервово-паралітичну отруту та вогнепальну зброю.

За іронією долі, саме США у своїй "війні проти терору" показали, як супердержави можуть затримувати справжніх чи удаваних противників навіть за межами власних кордонів. Так звані "надзвичайні видачі" боляче вдарили по міжнародно-правовому порядку. Білорусь внесла Романа Протасевича до свого списку терористів. У державах з диктаторським режимом зазвичай ці списки заповнені прізвищами тих, кого на Заході вважають борцями за свободу.

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Не допустити анархії у міжнародних відносинах

Незважаючи на це, Олександр Лукашенко, викрадаючи людей із комерційного літака Ryanair, і наражаючи одночасно інших пасажирів та екіпаж на небезпеку, подолав політичний звуковий бар'єр. Якщо міжнародному співтовариству з усією силою не вдасться поставити його на місце, ніхто більше у світі не буде застрахованим від убивства чи викрадення. Переслідування не вдасться уникнути навіть в еміграції.

Коли дипломати говорять про "світовий порядок, що ґрунтується на чітких правилах" часто це сприймається нічим не підкріпленою на ділі порожньою балаканиною. Але саме ці правила слугують фундаментом нашого співіснування. Лише вони захищають нас від методів "Дикого Заходу" та сповзання до варварства. Європі є багато що втрачати, тож зараз вона має зробити все для недопущення сповзання в міжнародну анархію.

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