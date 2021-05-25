 У Білорусі дівчину Протасевича взяли під варту на два місяці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.05.2021

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Новини

У Білорусі дівчину Протасевича взяли під варту на два місяці

Софію Сапегу зняли з літака Ryanair разом з Романом Протасевичем. Провладні білоруські канали оприлюднили відео, на якому вона каже, що нібито є редакторкою Telegram-каналу, який публікує особисті дані силовиків.

In Belarus abgefangene Ryanair-Maschine

Дівчину опозиційного білоруського журналіста Романа Протасевича, росіянку Софію Сапегу, яка була затримана разом з ним в Мінську 23 травня після примусової посадки літака Ryanair, заарештували на два місяці. Про це у вівторок, 25 травня, повідомили родичи Сапеги та її адвокат Олександр Філанович. Він додав, що дівчину підозрюють у вчиненні злочину, однак не назвав статтю, за якою відбувається переслідування.

Зараз Сапега перебуває в СІЗО КДБ в Мінську, 25 травня її допитали. Раніше у той же день в МЗС Росії повідомили, що Сапега підозрюється в скоєнні "у період з серпня до вересня 2020 року" деяких злочинів, передбачених Кримінальним кодексом Білорусі. Як відомо, тоді у Білорусі проходили масові протести проти підсумків президентських виборів в країні. Однак, за словами матері Софії Сапеги - Анни Дудич, дівчина у той час перебувала в Литві.

"Нова газета" про підозри Сапезі

За непідтвердженою інформацією джерела "Нової газети", знайомого з матеріалами справи, Сапегу підозрюють  в організації масових заворушень та групових діях, що грубо порушують громадський порядок. За тими ж статтями КК раніше були пред'явлені звинувачення Роману Протасевичу.

Роман Протасевич

Роман Протасевич

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Згідно з даними джерела, дівчину допитали в головному слідчому управлінні Слідчого комітету, однак її адвоката Олександра Філановича не пустили на допит. При цьому джерело стверджує, що опубліковане відео - це постановочна зйомка, а у присутності адвоката Сапега не давала свідчень про адміністрування Telegram-каналу.

За такими звинуваченнями дівчині загрожує до 15 років колонії.

Відео ніби з показаннями Сапеги 

Білоруський провладний Telegram-канал "Жовті сливи" оприлюднив відеозапис, на якій Сапега каже, що є редактором Telegram-каналу "Чорна книга Білорусі", де публікується "особиста інформація співробітників органів внутрішніх справ".

Раніше той же Telegram-канал опублікував відео з Романом Протасевичем, де журналіст, на обличчі якого помітні сліди травм, каже, що у нього немає проблем зі здоров'ям і що він дає свідчення "за фактом організації масових заворушень в Мінську".

Санкції ЄС проти Білорусі

Ввечері 24 травня глави держав і урядів країн ЄС домовилися про заходи щодо Білорусі у відповідь на примусову посадку літака і арешт білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Окрім персональних та економічних санкцій, лідери Євросоюзу закликали всіх авіаперевізників, зареєстрованих у країнах ЄС, уникати польотів у білоруському авіапросторі. Також Європейська Рада дала завдання Раді ЄС вжити необхідних заходів, аби заборонити проліт літаків білоруських компаній повітряним простором ЄС і запобігти їхньому доступу до аеропортів у Євросоюзі. Авіакомпанії ужеоминають повітряний простір Білорусі, а Україна припинила авіасполучення з цією країною.

  • Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - Іди - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Послання для Лукашенка

    Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

  • Вивішений з вікна біло-червоно-білий прапор

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Біло-червоно-білий прапор як символ протестів

    Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.

  • Біло-червоно-білий прапор на електричному стовпі в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Як використовують головний символ протесту в Білорусі

    Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.

  • Символіка протесту в одному з дворів Мінська

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мирна революція в кожному дворі

    Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.

  • Зображення діджеїв, які поставили на офіційному заході у Мінську пісню Віктора Цоя Перемен

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мінські "діджеї змін"

    В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.

  • Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.

  • Написи із назвами ЗМІ та написом ОМОН на сміттєвих баках у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Назви ЗМІ - на сміттєвих баках

    На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.

  • Напис на стіні в Мінську: Ермошина лжет

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Написи на стінах - популярна форма протесту

    Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.

  • Колективні графіті на одній із вулиць у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Колективні графіті

    Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.

  • Політична боротьба на рівні символів

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Політична боротьба на рівні символів

    Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.

  • Зображення біло-червоно-білого прапора на стіні в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Протести в Білорусі тривають

    Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.

    Автор: Наталія Позднякова


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