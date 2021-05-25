У Білорусі дівчину Протасевича взяли під варту на два місяці

Дівчину опозиційного білоруського журналіста Романа Протасевича, росіянку Софію Сапегу, яка була затримана разом з ним в Мінську 23 травня після примусової посадки літака Ryanair, заарештували на два місяці. Про це у вівторок, 25 травня, повідомили родичи Сапеги та її адвокат Олександр Філанович. Він додав, що дівчину підозрюють у вчиненні злочину, однак не назвав статтю, за якою відбувається переслідування.
Зараз Сапега перебуває в СІЗО КДБ в Мінську, 25 травня її допитали. Раніше у той же день в МЗС Росії повідомили, що Сапега підозрюється в скоєнні "у період з серпня до вересня 2020 року" деяких злочинів, передбачених Кримінальним кодексом Білорусі. Як відомо, тоді у Білорусі проходили масові протести проти підсумків президентських виборів в країні. Однак, за словами матері Софії Сапеги - Анни Дудич, дівчина у той час перебувала в Литві.
"Нова газета" про підозри Сапезі
За непідтвердженою інформацією джерела "Нової газети", знайомого з матеріалами справи, Сапегу підозрюють в організації масових заворушень та групових діях, що грубо порушують громадський порядок. За тими ж статтями КК раніше були пред'явлені звинувачення Роману Протасевичу.
Роман Протасевич
Читайте також: Заборона авіарейсів до Білорусі: на кого в Україні це вплине
Згідно з даними джерела, дівчину допитали в головному слідчому управлінні Слідчого комітету, однак її адвоката Олександра Філановича не пустили на допит. При цьому джерело стверджує, що опубліковане відео - це постановочна зйомка, а у присутності адвоката Сапега не давала свідчень про адміністрування Telegram-каналу.
За такими звинуваченнями дівчині загрожує до 15 років колонії.
Відео ніби з показаннями Сапеги
Білоруський провладний Telegram-канал "Жовті сливи" оприлюднив відеозапис, на якій Сапега каже, що є редактором Telegram-каналу "Чорна книга Білорусі", де публікується "особиста інформація співробітників органів внутрішніх справ".
Раніше той же Telegram-канал опублікував відео з Романом Протасевичем, де журналіст, на обличчі якого помітні сліди травм, каже, що у нього немає проблем зі здоров'ям і що він дає свідчення "за фактом організації масових заворушень в Мінську".
Санкції ЄС проти Білорусі
Ввечері 24 травня глави держав і урядів країн ЄС домовилися про заходи щодо Білорусі у відповідь на примусову посадку літака і арешт білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича.
Окрім персональних та економічних санкцій, лідери Євросоюзу закликали всіх авіаперевізників, зареєстрованих у країнах ЄС, уникати польотів у білоруському авіапросторі. Також Європейська Рада дала завдання Раді ЄС вжити необхідних заходів, аби заборонити проліт літаків білоруських компаній повітряним простором ЄС і запобігти їхньому доступу до аеропортів у Євросоюзі. Авіакомпанії ужеоминають повітряний простір Білорусі, а Україна припинила авіасполучення з цією країною.
-
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Послання для Лукашенка
Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.
-
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Біло-червоно-білий прапор як символ протестів
Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.
-
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Як використовують головний символ протесту в Білорусі
Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.
-
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Мирна революція в кожному дворі
Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.
-
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Мінські "діджеї змін"
В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.
-
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Одяг на балконі - з політичним підтекстом
Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.
-
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Назви ЗМІ - на сміттєвих баках
На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.
-
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Написи на стінах - популярна форма протесту
Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.
-
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Колективні графіті
Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.
-
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Політична боротьба на рівні символів
Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.
-
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Протести в Білорусі тривають
Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.
Автор: Наталія Позднякова