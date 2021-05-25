У Білорусі дівчину Протасевича взяли під варту на два місяці

Дівчину опозиційного білоруського журналіста Романа Протасевича, росіянку Софію Сапегу, яка була затримана разом з ним в Мінську 23 травня після примусової посадки літака Ryanair, заарештували на два місяці. Про це у вівторок, 25 травня, повідомили родичи Сапеги та її адвокат Олександр Філанович. Він додав, що дівчину підозрюють у вчиненні злочину, однак не назвав статтю, за якою відбувається переслідування.

Зараз Сапега перебуває в СІЗО КДБ в Мінську, 25 травня її допитали. Раніше у той же день в МЗС Росії повідомили, що Сапега підозрюється в скоєнні "у період з серпня до вересня 2020 року" деяких злочинів, передбачених Кримінальним кодексом Білорусі. Як відомо, тоді у Білорусі проходили масові протести проти підсумків президентських виборів в країні. Однак, за словами матері Софії Сапеги - Анни Дудич, дівчина у той час перебувала в Литві.

"Нова газета" про підозри Сапезі

За непідтвердженою інформацією джерела "Нової газети", знайомого з матеріалами справи, Сапегу підозрюють в організації масових заворушень та групових діях, що грубо порушують громадський порядок. За тими ж статтями КК раніше були пред'явлені звинувачення Роману Протасевичу.

Роман Протасевич

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Згідно з даними джерела, дівчину допитали в головному слідчому управлінні Слідчого комітету, однак її адвоката Олександра Філановича не пустили на допит. При цьому джерело стверджує, що опубліковане відео - це постановочна зйомка, а у присутності адвоката Сапега не давала свідчень про адміністрування Telegram-каналу.

За такими звинуваченнями дівчині загрожує до 15 років колонії.

Відео ніби з показаннями Сапеги

Білоруський провладний Telegram-канал "Жовті сливи" оприлюднив відеозапис, на якій Сапега каже, що є редактором Telegram-каналу "Чорна книга Білорусі", де публікується "особиста інформація співробітників органів внутрішніх справ".

Раніше той же Telegram-канал опублікував відео з Романом Протасевичем, де журналіст, на обличчі якого помітні сліди травм, каже, що у нього немає проблем зі здоров'ям і що він дає свідчення "за фактом організації масових заворушень в Мінську".

Санкції ЄС проти Білорусі

Ввечері 24 травня глави держав і урядів країн ЄС домовилися про заходи щодо Білорусі у відповідь на примусову посадку літака і арешт білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Окрім персональних та економічних санкцій, лідери Євросоюзу закликали всіх авіаперевізників, зареєстрованих у країнах ЄС, уникати польотів у білоруському авіапросторі. Також Європейська Рада дала завдання Раді ЄС вжити необхідних заходів, аби заборонити проліт літаків білоруських компаній повітряним простором ЄС і запобігти їхньому доступу до аеропортів у Євросоюзі. Авіакомпанії ужеоминають повітряний простір Білорусі, а Україна припинила авіасполучення з цією країною.