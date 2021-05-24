Заборона авіарейсів до Білорусі: на кого в Україні це вплине

Заборона авіаційних перевезень між Україною та Республікою Білорусь, запроваджена українським урядом з 26 травня після інциденту з примусовою посадкою пасажирського літака компанії Ryanair у Мінську, негативно вплине не лише на авіаперевізників, які втратять частину прибутку, і на саму Україну, яка втратить прибутки від використання її повітряного простору. Під ударом опиняться також і люди, які регулярно використовували Мінськ як транзитний вузол для поїздок з України до Росії та навпаки, а також до інших країн.

Пасажиропотік між Україною і Білоруссю

Дотепер прямі авіарейси між Білоруссю і Україною здійснювали білоруська державна авіакомпанія "Белавиа" і український авіаперевізник "Мотор Січ". Левова частка тут припадає саме на білоруського перевізника - за даними українського держпідприємства "Украерорух", "Белавиа" виконує понад 50 рейсів на тиждень з Мінська до низки українських міст - до київських аеропортів "Київ" та "Бориспіль" (загалом 35 рейсів на тиждень), а також до Одеси (14 рейсів на тиждень), Львова (7 рейсів), та Харкова (5 рейсів). Своєю чергою "Мотор Січ" здійснює чотири рейси на тиждень за маршрутом Мінськ-Запоріжжя.

З огляду на кількість авіарейсів, білоруський напрямок є доволі популярним в Україні. Як повідомили у вівторок, 25 травня, у Держприкордонслужбі України, лише протягом останнього тижня на в'їзд або на виїзд авіатранспортом з України до Білорусі та навпаки українськими прикордонниками було оформлено близько шести тисяч осіб. "За останній тиждень було оформлено 6 тисяч осіб, як на в'їзд, так і на виїзд. Найбільший потік - через київські аеропорти", - повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко.

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Водночас у відомстві додали, що не мають даних про обсяги пасажиропотоку авіасполученням між Україною та Білоруссю за 2020 рік. DW не вдалося отримати ці дані і в держпідприємстві "Украерорух", що займається обслуговування повітряного руху України, а також у Державній авіаційній службі України.

Яка частка пасажирів летить з України до Росії транзитом через Мінськ?

Офіційних даних про пасажиропотік між Україною і РФ транзитом через Мінськ не дає ані українська, ані російська чи білоруська сторони. Відомо, що цей авіамаршрут став основним для людей, які прагнуть швидко долетіти з України до Росії, після того, як у жовтні 2015 року було закрито авіасполучення між цими двома країнами як наслідок запровадження взаємних санкцій.

Цією ситуацією вигідно скористалася білоруська авіакомпанія "Белавиа", яка в останні роки активно розвивала свій бізнес, використовуючи аеропорт Мінська як регіональний транзитний вузол. З 2015 по 2019 роки цей перевізник збільшив свій пасажиропотік вдвічі. За даними порталу anna.aero, у цей період пасажиропотік "Белавиа" на рейсах між Білоруссю та Україною і Білоруссю та Росією збільшився на 1,4 мільйона й досяг 2,4 мільйона пасажирів, що становило 59 відсотків від загального обсягу пасажирів, яких перевезла авіакомпанія.

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На виняткову важливість цього напрямку неодноразово звертали увагу й у самій "Белавиа". Зокрема, наприкінці 2017 року тодішній гендиректор "Белавиа" Анатолій Гусаров заявляв, що пасажири, що літають з України до Росії й навпаки через аеропорт у Мінську, забезпечують половину транзитного потоку цієї повітряної гавані та самої авіакомпанії. Якщо враховувати, що за підсумками 2016 року транзитом через Мінськ "Белавиа" загалом перевезла близько одного мільйона осіб, то йдеться про приблизно пів мільйона пасажирів.

Звісно, із початком пандемії "Белавиа", як і решта авіакомпаній по всьому світу, зіштовхнулася з кардинальним падінням обсягів авіаперевезень. Але при цьому Київ залишився одним з основних напрямків діяльності білоруського державного перевізника.

На кого вплине заборона авіасполучення між Україною та Білоруссю?

Авіаційний експерт та журналіст, головний редактор сайту avianews.com Олександр Мироненко підтверджує, що значна частина пасажирів, які летять з українських міст до Мінська, прямують далі у Росію. "Белавиа" виконувала 40 рейсів на тиждень у міста України (як вже йшлося вище, за інформацією "Украероруху", йдеться про близько 50 рейсів. - Ред.), і велика частина цих пасажирів летіла потім в Росію", - зауважив Мироненко у розмові з DW.

Але, за його словами, транзитний потік з України не скеровувався винятково у напрямку РФ. "Частина пасажирів також летіла до країн Північної Європи - до Скандинавії. І безумовно, вони також втратять цю можливість, тому що зараз в цю частину Європи досить важко дістатися з України, адже прямих рейсів немає", - пояснює експерт.

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Також це відобразиться й на пасажирах, які летять до країн Балтії рейсами інших авіакомпаній, оскільки найбільш прямий шлях до цих країн пролягає саме через Білорусь. Окрім того, тепер доведеться шукати альтернативні маршрути й людям, які літали з України через Мінськ у такі країни як Узбекистан і Туркменістан, адже до них також уже декілька років немає прямих рейсів з України.

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Як пояснює Мироненко, насамперед постраждають від цієї заборони українські заробітчани в Росії та країнах Північної Європи, представники бізнесу, а також люди, які літають через Білорусь до родичів у РФ. "Туристи наразі не можуть їхати в Європу - туди, куди літала "Белавиа", і в Росію вони так само не можуть летіти. Але можуть їхати бізнесмени, громадяни, які мають родичів у Росії, або заробітчани, які хочуть заробляти кошти в Росії або у Північній Європі", - наголосив авіаційний експерт.

Які альтернативи замість Білорусі?

У підсумку через заборону польотів над територією Білорусі усім цим категоріям пасажирів доведеться рахуватися у майбутньому зі збільшенням часу на подорожі та, відповідно, з подорожчанням проїзду. Тепер, наприклад, прямуючи до країн Балтії з України, доведеться облітати Білорусь через територію Польщі, що призведе до додаткових пів години часу польоту та подорожчання квитків, адже збільшення видатків на паливо авіакомпанії насамперед змушені будуть компенсувати за рахунок пасажирів, вважає Мироненко.

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А на тих пасажирів, хто прямує до Росії, незручності очікують ще більш серйозні. Експерт нагадує, що "Белавиа" дозволяла подорожувати в Росію найкоротшим шляхом - з Києва до Москви це займало приблизно три години в один бік або тисячу кілометрів. "Якщо ми будемо брати як альтернативний транзитний вузол Стамбул (наразі авіасполучення між РФ і Туреччиною тимчасово призупинено через ситуацію з коронавірусом в останній. - Ред.), то це майже три тисячі кілометрів, якщо Варшаву або Ригу, то це дві тисячі кілометрів. Відповідно шлях, у порівнянні з "Белавиа", подовжується у два-три рази. Безумовно, це буде довше за часом, і це буде щонайменше вдвічі дорожче, бо авіакомпанії побачать можливість заробити і будуть заробляти у цей кризовий час", - пояснює Мироненко.

Зрештою, лишатимуться й інші альтернативи. Як зазначив у коментарі DW головний редактор порталу Avia.ru Роман Гусаров, в українців, наприклад, залишиться можливість приїхати до Мінська на машині, а далі вирушити до Росії літаком. "Багато хто цим і користувався. Не завжди з кожного міста було доцільно їхати до Києва, щоб потім долетіти до Мінська і потім - до Москви", - нагадує він. Крім того, Гусаров не виключає, що, окрім Стамбула, нові маршрути з України до РФ можуть пролягти й через Грузію, Вірменію або Азербайджан.