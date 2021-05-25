За останній тиждень між Білоруссю і Україною літали шість тисяч людей - ДПСУ

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) у вівторок, 25 травня повідомляє, що оформлення громадян на авіанапрямку з Білорусі відбувається в аеропортах Києва, Одеси, Львова, Харкова та Запоріжжя.

"Оформлення громадян на аваінапрямку з Білорусі відбувається в аеропортах у Києві, Одесі, Львові, Харкові та Запоріжжі. Через два останніх аеропорти рейси здійснюються кілька разів на тиждень, в інших аеропортах - щодня. За останній тиждень було оформлено шість тисяч людей як на в'їзд, так і на виїзд. Найбільший потік через київські аеропорти", - повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко агенції "Українські новини".

Представник відомства також зазначив, що пасажиропотік наземним транспортом на кордоні з Білоруссю в 2020 році становив 1,8 мільйона осіб на в'їзд і виїзд.

Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю

Як повідомлялось, з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю. Відповідне рішення ухвалено українським урядом з огляду на інцидент, що трапився 23 травня з літаком авіакомпанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс.

Нагадаємо, 23 травня влада Білорусі змусила до екстреної посадки літак Ryanair. За даними авіакомпанії, білоруські диспетчери повідомили про загрозу безпеці літака і до аеропорту Мінська його супроводжував винищувач МіГ-29. На борту авіалайнера перебував опозиційний білоруський активіст Роман Протасевич, якого згодом затримали білоруські силовики.

Санкції ЄС щодо Білорусі через інцидент з Ryanair

США, Євросоюз і НАТО висловили обурення тим, що трапилося. Зі свого боку глава авіаперевізника Майкл О'Лірі в інтерв'ю ірландській радіостанції Newstalk назвав перехоплення літака його компанії білоруською владою "актом державного піратства" і припустив, що на борту могли перебувати агенти білоруського КДБ.

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Ввечері 24 травня Брюссель оголосив про запровадження санкцій щодо Білорусі, які передбачають, крім іншого, заборону на користування європейськими аеропортами для білоруських авіакомпаній. Крім цього, Рада ЄС закликала авіакомпанії з Євросоюзу не заходити в повітряний простір Білорусі.

Офіційний Київ вимагає негайно звільнити Протасевича

МЗС України 24 травня закликав владу Білорусі негайно звільнити затриманого в Мінську білоруського блогера Протасевича.

Тим часом міжфракційне об'єднання у Верховній Раді "За демократичну Білорусь" виступило за припинення дипломатичних зв'язків із Білоруссю у зв'язку із затриманням Протасевича.