ЄС обіцяє підтримати 3 мільярдами євро демократичні перетворення в Білорусі

Європейська Комісія (ЄК) представила у п'ятницю, 28 травня, проєкт плану обсягом до 3 мільярдів євро з економічної підтримки демократичної Білорусі. Деталі плану оприлюднено на сайті ЄК. Цей план, зазначається у повідомленні, "засвідчує підтримку Європейським Союзом прагнення білоруського народу щодо мирного демократичного переходу країни після того, як президентські вибори у серпні минулого року не були ані вільними, ані чесними".

Як тільки Білорусь розпочне демократичний перехід, ЄС надасть пакет інвестицій у 3 мільярди євро, що включає фінансову допомогу та кредити з метою мобілізації державних та приватних інвестицій, "щоб підтримати Білорусь у стабілізації її економіки, демократичному перетворенні її інституцій та сприянні стійкості економіки, потенціалу зростання та створенню робочих місць", наголосили в Єврокомісії.

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"Ми посилаємо два різних меседжі. Один - білоруському народу: ми чуємо і розуміємо ваше прагнення до змін і демократії, до хорошого майбутнього. І ще один - білоруській владі: ні пригноблення, ні жорстокість, ні примус не можуть узаконити її авторитарний режим. Досі ви просто ігнорували демократичне рішення білоруського народу. Настав час змінити курс. Ми вважаємо, що це лише питання часу, коли, а не чи Білорусь розпочне мирний демократичний перехід, і тоді ЄС буде супроводжувати її", - заявила з нагоди презентації плану президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель зазначив, що цей план "має стати реальним стимулом для зміни курсу для теперішніх білоруських органів влади". Він пообіцяв також подальший санкційний тиск на режим правителя Білорусі Олександра Лукашенка.

У Брюсселі планують також проведення інвестиційного форуму для Білорусі

Урсула фон дер Ляєн адресувала також лист екскандидатці в президенти Білорусі Світлані Тихановській та іншим представникам білоруської опозиції, в якому повідомила про готовність ЄС підтримати демократичний перехід в країні за допомогою цього плану.

План передбачає серед іншого організацію Євросоюзом інвестиційного форуму високого рівня ЄС-Білорусь для розширення інвестиційних і торговельних можливостей, а також європейську донорську конференцію високого рівня для залучення додаткових ресурсів. ЄК планує мобілізувати "перехідний пакет" у розмірі до 400 мільйонів євро у вигляді субсидій в рамках програми "Сусідство, розвиток і міжнародна співпраця". Ця допомога буде розрахована на підвищення якості правосуддя, поліпшення ділового середовища та підтримку розвитку малого та середнього бізнесу.

Як повідомлялося, у відповідь на примусову посадку літака компанії Ryanair європейські та арешт у Мінську активіста Романа Протасевича, який летів цим рейсом, лідери погодили запровадження економічних санкцій проти Білорусі. Зокрема авіакомпаніям було рекомендовано оминати повітряний простір Білорусі, а національним регуляторам заборонити обслуговування білоруських авіакомпаній.