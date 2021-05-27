Велика сімка засудила дії влади Білорусі в інциденті з літаком Ryanair

Глави зовнішньополітичних відомств країн Великої сімки (G7), а також верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель рішуче засудили дії влади Білорусі в інциденті з примусовою посадкою літака авіакомпанії Ryanair у Мінську й затриманням журналіста Романа Протасевича та його дівчини Софії Сапеги. На цьому наголошується в оприлюдненій в четвер, 27 травня, їхній спільній заяві.

"Ці дії поставили під загрозу безпеку всіх пасажирів і членів екіпажу рейсу. Це також стало небезпечним посяганням на правила, що регулюють діяльність цивільної авіації", - йдеться в оприлюдненому документі. Представники країн Великої сімки та ЄС у заяві звернулися із закликом до Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) "рішуче відреагувати на цей випад проти її правил і стандартів".

Заклик негайно звільнити Протасевича й погроза санкцій

Крім того, автори заяви закликали владу Білорусі "негайно й беззастережно" звільнити заарештованого в мінському аеропорту опозиційного активіста та журналіста Романа Протасевича. Його затримання силовиками Білорусі розцінено в заяві як "серйозну атаку на свободу ЗМІ та преси". Влада Білорусі має також звільнити всіх інших журналістів і політичних в'язнів, яких утримують у Білорусі, йдеться в заяві.

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Міністри пригрозили посиленням санкційного тиску на Білорусь. "Ми активізуємо наші зусилля, у разі потреби й за допомогою подальших санкцій, щоб домогтися відповідальності білоруської влади за свої дії", - попередили глави МЗС провідних демократичних країн і головний дипломат ЄС.

Інцидент у Мінську

23 травня в аеропорту Мінська здійснив примусову посадку пасажирський літак авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. Авіакомпанія повідомила, що літак приземлився в Мінську, оскільки білоруські авіадиспетчери інформували про потенційну загрозу на борту лайнера. Інформація про мінування літака згодом не підтвердилася.

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Цим рейсом летів білоруський опозиційний активіст і журналіст Роман Протасевич. Після посадки літака в Мінську Протасевич був затриманий, була також затримана його подруга - громадянка Росії Софія Сапега.

Після інциденту та рекомендації авіарегулятора ЄС європейські авіакомпанії стали оминати білоруський повітряний простір, а окремі країни припинили авіасполучення з Білоруссю. Припинила авіасполучення з Білоруссю також Україна.

24 травня на саміті ЄС було погоджено обмежувальні заходи щодо влади Білорусі. 27 травня європейські дипломати на зустрічі в Лісабоні мають уточнити, які саме сектори білоруської економіки мають стати ціллю обмежувальних заходів.