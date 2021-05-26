Європейський авіарегулятор закликав авіалінії уникати Білорусь

Європейське агентство з авіаційної безпеки (EASA) на тлі інциденту з екстреною посадкою літака Ryaniar в Мінську рекомендувало авіакомпаніям уникати повітряного простору Білорусі. "Обставини цього інциденту викликають серйозні сумніви у тому, що Білорусь поважає міжнародні правила цивільної авіації", - ідеться у повідомленні агентства, опублікованому у середу, 26 травня.

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"Діяльність, яка здійснюється Білоруссю, рівносильна створенню підвищеного ризику для безпеки даного польоту. Вона поставила під сумнів здатність Білорусі забезпечувати безпечну повітряну навігацію", - зазначається в повідомленні. У зв'язку з цим EASA рекомендувало авіакомпаніям користуватися повітряним простором Білорусі лише у разі крайньої необхідності.

Інцидент з літаком Ryanair

Літак Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса, 23 травня був екстрено посаджений в Мінську через повідомлення про мінування лайнера, яке згодом виявилось помилковим. Для супроводу літака було піднято винищувач МіГ-29.

На борту рейсу Ryanair перебував оголошений Мінськом у розшук білоруський опозиційний блогер, колишній головний редактор Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич і його подруга - громадянка Росії Софія Сапега. Після приземлення літака обох затримали.

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Білорусь після інциденту послалась на те, що ніби було отримано повідомлення від радикально-ісламістсього угруповання ХАМАС, що на борту літака закладена бомба, яка вибухне у Вільнюсі. Тому літаку запропонували здійснити екстрену посадку в Мінську для переврки.

Санкції ЄС проти Білорусі

Ввечері 24 травня глави держав і урядів країн ЄС домовилися про заходи щодо Білорусі у відповідь на примусову посадку літака і арешт білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича.

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Окрім персональних та економічних санкцій, лідери Євросоюзу закликали всіх авіаперевізників, зареєстрованих у країнах ЄС, уникати польотів у білоруському повітряному просторі. Також Європейська Рада дала завдання Раді ЄС вжити необхідних заходів, аби заборонити проліт літаків білоруських компаній повітряним простором ЄС і запобігти їхньому доступу до аеропортів у Євросоюзі.

Низка європейських авіакомпаній, у тому числі французька Air France, латвійська airBaltic, нідерландська KLM, скандинавська SAS, угорська Wizz Air, німецька Lufthansa, фінська Finnair, уже відмовилися від використання білоруського повітряного простору. Україна припинила повністю авіасполучення з Білоруссю з 26 травня.