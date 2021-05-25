Авіакомпанія "Белавіа" з 27 травня скасовує рейси у вісім країн

Білоруська державна авіакомпанія "Белавіа" оголосила про скасування з четверга, 27 травня, польотів одразу у вісім європейських країн.

"У зв'язку з наявністю заборон на виконання рейсів з боку низки країн авіакомпанія "Белавіа" змушена скасувати польоти з 27 травня по 30 жовтня 2021 року за наступними напрямками: Варшава, Мілан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлін, Мюнхен, Ганновер, Відень, Брюссель, Барселона, Калінінград", - йдеться в повідомленні компанії.

Пасажирам запропоновано змінити дату вильоту або повернути повну вартість без штрафів протягом року з моменту придбання авіаквитків.

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"Ми шкодуємо, що нашим пасажирам довелося зіткнутися з даною ситуацією, що склалася з незалежних від авіакомпанії причин, і обіцяємо докласти всіх зусиль для її вирішення", - наголошується в повідомленні, цитує інформагенція "Інтерфакс".

Раніше "Белавіа" повідомляла, що у зв'язку з рішенням урядів Фінляндії й Чехії про заборону на використання повітряного простору цих країн авіакомпанія скасувала до 30 жовтня рейси в ці країни з 26 травня і 28 травня відповідно. Також до 30 жовтня скасовано рейси за напрямками: Стокгольм, Лондон, Париж. До 26 червня компанія призупинила рейси до Вільнюса, до 25 серпня до Києва, Львова, Одеси та Харкова.

Рейси "Белавіа" скасовуються у зв'язку із заборонами на використання повітряного простору, до яких вдалися європейські країни щодо білоруських авіаперевізників.

Лідери країн ЄС на саміті 24 травня домовилися про закриття для білоруських перевізників авіапростору та аеропортів Євросоюзу, давши доручення Раді ЄС ухвалити відповідне рішення. Це стало реакцією на примусову посадку літака авіакомпанії Ryanair в аеропорту Мінська.

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Інцидент у Мінську

23 травня в аеропорту Мінська здійснив екстрену посадку пасажирський літак авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. Авіакомпанія повідомила, що літак приземлився в Мінську, оскільки білоруські авіадиспетчери інформували про потенційну загрозу на борту лайнера. Інформація про мінування літака згодом не підтвердилася.

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Цим рейсом летів білоруський опозиційний активіст і журналіст Роман Протасевич. Після посадки літака в Мінську Протасевич був затриманий, була також затримана його подруга - громадянка Росії Софія Сапега.

Після інциденту та рекомендації авіарегулятора ЄС європейські авіакомпанії стали оминати білоруський повітряний простір, а окремі країни припинили авіасполучення з Білоруссю. Припинила авіасполучення з Білоруссю також Україна.