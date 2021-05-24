Мінтранс Білорусі оприлюднив фрагмент переговорів пілота Ryanair з диспетчером

Міністерство транспорту Білорусі у вівторок, 25 травня, опублікувало розшифровку фрагмента переговорів екіпажу літака Ryanair, який здійснив екстрену посадку в Мінську, з білоруськими диспетчерами. Згідно з розшифровкою, о 9:30 ранку 23 травня диспетчер мінського аеропорту повідомив пілоту Ryanair, що "за відомостями спецслужб" на борту літака закладено бомбу, яка може вибухнути над Вільнюсом.

Далі диспетчер каже, що електронне повідомлення про мінування літака надійшло працівникам кількох аеропортів, і пропонує "з міркувань безпеки" здійснити екстрену посадку в Мінську. Під час переговорів пілот цікавиться, хто саме рекомендує здійснити посадку в Мінську - компанія Ryanair, аеропорт Афін, звідки вилетів лайнер, або аеропорт Мінська. "Це - наша рекомендація", - відповідає диспетчер.

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Фрагмент розшифровки закінчується на позначці 9:57, коли пілот і диспетчер обговорюють технічні деталі посадки.

Перевірити автентичність опублікованого фрагмента поки не вдалося, зазначає інформагенція Reuters.

Екстрена посадка літака Ryanair

Літак Ryanair здійснював рейс за маршрутом Афіни-Вільнюс. Раніше мінтранс Білорусі повідомив, що загроза підірвати літак надійшла від палестинського радикального руху ХАМАС, проте ХАМАС спростував цю інформацію. Після посадки лайнера білоруська влада затримала відомого білоруського блогера Романа Протасевича і його дівчину - громадянку Росії.

Німеччина, Євросоюз, США та інші країни Заходу різко розкритикували дії Білорусі, звинувативши її в державному тероризмі. Вони також зажадали негайного звільнення Протасевича. Лідери ЄС погодили нові санкції щодо Білорусі.

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Відмова від використання повітряного простору

Після інциденту з літаком Ryanair, багато європейських авіакомпаній відмовилися від використання повітряного простору Білорусі. Україна з 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю.

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Уряд Білорусі 25 травня повідомив, що запросив експертів з міжнародного авіасполучення до Мінська для розслідування інциденту з літаком Ryanair. Серед запрошених - представники Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), Міжнародної асоціації повітряного транспорту (ІАТА), а також експерти з Євросоюзу та США.

Напередодні канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що вона не вірить у версію білоруської влади щодо причин екстреної посадки літака.