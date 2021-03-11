 Чи допомагав Євросоюз збагачуватися Олександру Лукашенкові | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 12.03.2021

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Європа

Чи допомагав Євросоюз збагачуватися Олександру Лукашенкові

У Білорусі використовували кошти Євросоюзу на резиденції Олександра Лукашенка та його особисте збагачення, стверджує опозиційний проєкт Nexta. DW з'ясовувала подробиці та що каже сам ЄС.

Олександр Лукашенко

Білоруський правитель Олександр Лукашенко

Звинувачення, що прозвучали у фільмі опозиційного білоруського медіапроєкту Nexta, можуть змусити Європейський Союз почати перевірку фінансування проєктів в Білорусі протягом останніх років. "Такого не повинно бути, щоб кошти ЄС використовувалися для особистого збагачення і підвищення добробуту Лукашенка", - заявила в бесіді з кореспондентом DW в середу, 10 березня, депутатка Європарламенту від німецьких Зелених, заступниця голови комітету контролю за бюджетом Віола фон Крамон (Viola von Cramon). Політикиня заявила, що ініціює в парламенті ЄС відповідну перевірку.

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Тим часом Брюссель відкинув звинувачення. "Припущення, які з'явилися в ЗМІ , що допомога ЄС пішла на будівлі або резиденції режиму Лукашенка, повністю необґрунтовані та безпідставні", - сказано у відповіді на запит DW офіційної представниці ЄС з питань політики сусідства та розширення Ани Пісонеро. Влада Білорусі поки публічно не висловлювалися з приводу звинувачень. DW направила відповідний запит до білоруського МЗС.

У чому звинувачують Лукашенка у фільмі Nexta

В опублікованому 8 березня, зокрема на платформі YouTube, майже півторагодинному фільмі-розслідуванні Nexta "Золоте дно" про "розкішне життя" Олександра Лукашенко стверджується, що Мінськ використовував європейські гроші не за призначенням. У першому епізоді йдеться про те, що кошти, які ЄС виділяв на екологічні проєкти, було використано для чотирьох резиденцій Лукашенка, розташованих в заповідних зонах. Чоловічий голос, який нібито належить анонімному співробітнику адміністрації президента Білорусі, стверджує, що з грошей, виділених на проєкт у руслі річки Західна Двіна, фінансувався ремонт набережної, будівництво фонтанів і реконструкція площі Перемоги у Вітебську. Інших доказів не наведено.

Прапори Білорусі та ЄС

ЄС протягом багатьох років фінансує різноманітні проєкти в Білорусі

Другий епізод стосується безоплатних позик і кредитів, які Білорусь отримувала від ЄС на різні проєкти. Автори фільму стверджують, що на ці гроші люди з оточення Лукашенка будували житлові будинки й продавали квартири в них під більш високий відсоток, а різницю клали собі й Лукашенкові в кишеню. Це звинувачення нічим не підкріплено. Засновник проєкту Nexta Степан Путило в бесіді з DW сказав, що частину документів не змогли опублікувати через умови джерел і анонсував нові публікації.

Що потрібно знати про проєкти Євросоюзу в Білорусі

Європейський Союз давно фінансує проєкти в Білорусі. Їхня кількість обчислюється десятками - від реформи охорони здоров'я до регіонального розвитку та підтримки громадянського суспільства. Згідно з сайтом Europrojects.by, найбільше таких проєктів (21) реалізують у сфері зеленої економіки, навколишнього середовища і сталого розвитку. На кожен виділяється від кількох сотень тисяч до декількох мільйонів євро. Після 2016 року, коли Брюссель скасував санкції проти Лукашенка і його країни, таких проєктів побільшало.

Білоруська опозиціонерка Ольга Карач

Білоруська опозиціонерка Ольга Карач

Білоруська опозиціонерка, активістка й директорка громадської ініціативи "Наш дім" Ольга Карач в розмові з DW пояснила це особливостями політики Мінська щодо ЄС останніми роками. За її словами, Лукашенку і його міністрові закордонних справ Володимиру Макею вдалося переконати представників ЄС, що, фінансуючи Білорусь, вони допомагають республіці зберегти незалежність від Росії. "Володимир Макей, Олександр Лукашенко і ще низка людей навчилися дуже майстерно маніпулювати європейцями, прекрасно знаючи особливості європейської культури, прекрасно усвідомлюючи нюанси, - вважає Карач. - І розраховуючи, що на Білорусь ніхто не зверне уваги".

Хто в Білорусі контролює грошові потоки ЄС

Карач каже, що не знайома з деталями звинувачень з фільму Nexta, але "з упевненістю на 99 відсотків" вважає, що звинувачення справедливі. "Хто це буде контролювати? Люди, які виділяють гроші, якщо вони порушують питання про корупцію в Білорусі, одразу стають персонами нон-грата, втрачають тут офіси, їх депортують", - каже Карач. Активістка вказала на те, що питання про недотримання Білоруссю антикорупційних стандартів Ради Європи (РЄ) порушувалося в 2019 році ГРЕКО - створеною в РЄ групою держав для боротьби з корупцією.

В Єврокомісії не згодні з подібними звинуваченнями. "Для всієї двосторонньої грантової допомоги з боку ЄС передбачені внутрішні та зовнішні контрольні процедури, включаючи перевірки та аудит для забезпечення правильного використання коштів відповідно до цілей проєкту і на основі повного дотримання застосовуваних фінансових правил", - зазначила представниця ЄС Ана Пісонеро.

Брюссель скоротив, але не відмовився від надання допомоги Білорусі

Після оголошеної Лукашенком перемоги на виборах президента в серпні 2020 року, яку ЄС не визнав, і придушення опозиційних протестів Брюссель згорнув співпрацю з Мінськом, проголосивши курс на "максимально можливу" віддаленість від влади. За словами Пісонеро, зараз фінансова допомога Білорусі обмежена кількома сферами. Серед них вона, зокрема, згадала молодь, екологію, малий і середній бізнес, громадянське суспільство і незалежні засоби масової інформації.

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Засновний проєкту Nexta Степан Путило

Засновний проєкту Nexta Степан Путило

У фільмі Nexta в зв'язку з європейською фінансовою допомогою Білорусі згадують кілька банків. Це Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР), який формально не входить до структур Євросоюзу, але учасником якого є Брюссель, Світовий банк, а також Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) - кредитна установа ЄС. За даними Ани Пісанеро, позики ЄІБ Білорусі на різні проєкти становлять 550 мільйонів євро. За її твердженням, банк не видавав позик державному сектору в Білорусі, а тому "немає підстав стверджувати, що кошти ЄІБ були використані не за призначенням".

Що ж стосується ЄБРР, то його позики в Білорусі, за даними Пісанеро, перевищують 1,3 мільярда євро і стосуються, в основному, сільського господарства та інфраструктури. Восени 2020 року ЄБРР заявив, що не планує нових держпроєктів з Білоруссю, але надалі підтримуватиме приватний сектор. За словами Пісанеро, обидва банки мають "дієві механізмами" протидії корупції.

Брюссель вимагатиме від Лукашенка повернути гроші?

Брюссельський експерт зі Східної Європи Аманда Пол в розмові з DW не виключила нецільового використання грошей Європейського Союзу в Білорусі, але висловила впевненість, що "ЄС завжди ретельно вивчає, куди спрямовуються кошти". Вона припустила, що в майбутньому цей контроль може бути посилений.

Депутатка Європарламенту Віола фон Крамон наголосила, що нецільове використання буває і серед країн-членів ЄС, згадавши Угорщину та Чехію, й зазначивши, що в таких випадках Брюссель вимагає повернення грошей. Так само може бути і з Білоруссю, каже євродепутатка, але підкреслює, що спочатку можливі порушення повинна виявити перевірка.

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Олександр Лукашенко

Чи допомагав Євросоюз збагачуватися Олександру Лукашенкові

У Білорусі використовували кошти ЄС на резиденції Лукашенка, стверджує опозиційний проєкт Nexta. А що кажуть у Брюсселі?  

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