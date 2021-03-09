Як Nexta викривав Лукашенка

8 березня білоруський журналіст Степан Путило і команда Telegram-каналу Nexta ("нехта" - білоруською "хтось") випустили фільм "Золоте дно", який розповідає про розкішний спосіб життя Олександра Лукашенка. В YouTube фільм подивилися вже понад три мільйони осіб. DW розпитала Степана Путіла про те, що було новим для авторів розслідування і коли чекати продовження.

DW: Схоже, що Вас надихнув фільм російського опозиціонера Олексія Навального про "палац для Путіна", президента Росії, і його успіх. Коли Ви почали працювати над своїм фільмом-розслідуванням?

Степан Путило: Роботу над цим фільмом ми почали ще тоді, коли просто в своїх Telegram-каналах збирали всі ці факти. Багато ексклюзиву було насамперед оприлюднено саме на наших каналах. А ролик в YouTube давно вже планували. Але після розслідування Олексія Навального дуже багато людей стали нам писати: "зробіть щось подібне про Лукашенка". І тоді ми вже вирішили остаточно зробити цей ролик. Спершу планувався короткий огляд того, що Лукашенко незаконно нажив, з використанням загальнодоступних фактів. Однак в процесі з нами почали зв'язуватися інсайдери, які мали стосунок безпосередньо до родини Лукашенка. І вони розповіли багато цікавого, показали документи, плани резиденцій. І тоді ми вирішили розширити наш випуск. Вийшов фільм. І навіть багатосерійний, тому що зараз ми плануємо продовження.

Ви кажете, що отримали багато документів. Але у фільмі їх показано не багато. Ви їх притримуєте на майбутнє?

Так, частину ми тримаємо для того, щоб показати конкретні докази у другій серії. Частину ми, на жаль, не змогли опублікувати. Такі були вимоги джерел. Люди дуже бояться, незважаючи на те, що багато хто з тих, хто нам коментував щось, перебувають за кордоном.

Засновник NEXTA Степан Путило

Чи була реакція з Європи?

Ми зараз запускаємо міжнародну версію, додаємо субтитри. І ставимо в наш Twitter , який читає багато європейських політиків. Будемо чекати відгуку від них. ЗМІ, в тому числі польські, цікавляться темою (ввечері 10 березня фільм показали в Україні на телебаченні, на телеканалі "Прямий". - Ред.). Інтерес за межами Білорусі величезний. Три мільйони за дві доби - це теж показник.

А якісь "зливи", інсайди, інформація з ЄС були?

Поки немає. Але зараз ми працюємо саме над розслідуванням щодо контрабанди. І знаємо, що на кордоні Білорусі з Польщею і Литвою останнім часом часто намагаються перекинути контрабанду. Ми зараз працюємо над цією ексклюзивною інформацією.

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Ви давно вже стежите за Лукашенком. Що стало для Вас абсолютно новим під час цього розслідування?

Багато хто каже, що нічого нового не дізнався. Але це пишуть люди, які щодня цікавляться життям цього диктатора. А ті, хто щойно долучився до цього загального руху опору, для себе почерпнули багато, в тому числі, шокуючих фактів. Більш того, ми для і себе щось нове дізналися. Це, наприклад, ручки, які коштують від чотирьох тисяч євро, а бувають і по 50 тисяч, які він (Лукашенко. - Ред.) розкидає наліво й направо. Такі дрібниці, як біатлонні гвинтівки за три тисячі євро, кардигани та інший дорогий одяг. Всі думали, що він мешкає в Острошицькому містечку. Тепер же джерела показали і довели, що він проживає у ЖК "Схід" під Мінськом. І саме цей ЖК "Схід" обгороджували колючим дротом перед виборами, тому що боялися, що люди підуть туди вимагати вільних і чесних виборів.

Чи намагалися Ви знайти гроші і рахунки Лукашенка?

Так, і також у нас був скрін рахунку Віктора Лукашенка (старшого сина білоруського диктатора) у швейцарському банку. Вони заявили, що це фейк. Однак нам написало про це наше досить перевірене джерело, і є підстави стверджувати, що цей старий рахунок 2012 року належав Віктору Лукашенку. Зараз, я думаю, що вони все оформлюють не на своє ім'я. Лукашенко настільки не боявся і довіряв іншим людям, що оформлював навіть на себе. Але зараз вони бояться і через підставних осіб це роблять. Нещодавно (опозиційна кандидатка на президентських виборах у Білорусі 2020 року. - Ред.) Світлана Тихановська була у Швейцарії і там теж намагалися знайти. Але це закрита інформація. Потрібне рішення суду, а рішення білоруського суду, ясна річ, не буде. Міжнародного - згодилося б. І в цьому напрямку робота ведеться багатьма організаціями - Народним антикризовим управлінням, Координаційною радою, штабом Світлани Тихановскої та іншими.

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Ви плануєте залучати для подальших розслідувань штаб Навального? Може, вже зараз є взаємодія з ними?

Нам багато пишуть про те, щоб зв'язатися зі штабом Навального, російським Фондом боротьби з корупцією (ФБК). Але нам потрібно розуміти, що у них трохи інша специфіка роботи. У російських реаліях це виглядає трохи по-іншому. Там можна спокійно дроном над палацом в Геленджику політати, як ми бачимо. Також у Росії зовсім інший рівень відкритості документів. У нас вкрай все закрито. Дрони перехоплюють. Ми там зняли з дрону цей ЖК "Схід", але здалеку. І якщо порівнювати з Навальним, там цілий штаб працює, десятки-сотні людей. Нас було п'ятеро. І ми по крихтах з загальнодоступної і закритої інформації намагалися щось розкопати. Для нас це було найскладніше розслідування. Але ми готові до будь-яких об'єднань в ім'я інформаційної боротьби, в якій влада прагне змінити порядок денний, залякати. Ми зараз відновлюємо свої позиції.

А грошей на розслідування у Вас багато пішло?

Це були наші штатні люди. Звісно, ми б хотіли залучати факт-чекерів, професійних журналістів-розслідувачів. Це інші бюджети, на жаль. На це потрібно більше часу. Поки ми працюємо своїми силами. Ми не живемо, як каже пропаганда, на якісь західні харчі. У нас є лише рекламні доходи і пожертви, які надсилають люди. Навіть розкрию секрет: в минулому місяці наші доходи від донатів і реклами не перекрили витрати на зарплати співробітникам. Тому ми працюємо буквально в екстремальних умовах - в підпільних, можна сказати, і частково на громадських засадах.

Якого ефекту Ви очікуєте від свого розслідування?

Ми не планували випускати це під протести, як зараз кажуть. Тому що ми змінили тактику. Ми більше не допомагаємо людям в координації протестів. У серпні через блокування інтернету вони просили нас допомагати трохи координувати їхні дії, розповідати де хто збирається. Зараз ми вже відійшли від цього, тому що люди організовуються самі. Хотілося просто цим фільмом розкрити очі і показати, що коїться крайнє беззаконня і що Лукашенко саме для цього утримує владу. Він не хоче віддавати свої машини, відмовлятися від хобі. Для нього ця тема дуже болюча.

Коли чекати продовження?

Ми поставили дедлайн у три тижні. Сподіваюся, що впораємося. Спробуємо більше не зникати. Вчимося на своїх помилках. І все організуємо так, як треба.