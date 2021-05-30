Росія і Білорусь розширюють співробітництво своїх спецслужб

Спецслужби Росії і Білорусі домовилися розширювати співпрацю у відповідь на, як вони заявили, "агресивну політику" США і країн Заходу.

"Керівники спецслужб обговорили результати та перспективи взаємодії в сфері забезпечення національних інтересів Росії і Білорусі в умовах агресивної політики США і країн Заходу на російському і білоруському напрямках", - йдеться в пресрелізі, опублікованому на сайті Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Росії в четвер, 3 червня, за підсумками робочої зустрічі у Вітебську між директором СЗР ​​Сергієм Наришкіним і головою КДБ Білорусі Іваном Тертелем.

У документі критикуються заявлені РФ і Білоруссю "спроби Заходу дестабілізувати політичну та соціально-економічну ситуацію в Росії і Білорусі".

Подібні заяви у минулому робив і правитель Білорусі Олександр Лукашенко, який перебуває в глибокій ізоляції на світовій арені після президентських виборів в серпні 2020 року, затьмарених звинуваченнями в масштабній фальсифікації результатів голосування і масовими протестами.

Залежність білоруського керівництва від Росії посилилася на тлі нових санкцій Заходу, введених після скандальної посадки в Мінську літака Ryanair і затримання білоруського блогера Романа Протасевича з його дівчиною, які були у цьому літаку.

З 1999 року Росія і Білорусь тісно співпрацюють одна з одною в сфері економіки і оборони в рамках союзної держави. При цьому Москва тривалий час домагається тіснішої інтеграції двох країн.

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