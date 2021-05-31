Один з лідерів Зелених ФРН взяв шефство над Протасевичем

Колишній співголова партії "Союз-90" / Зелені", голова комітету Бундестагу з транспорту і цифрової інфраструктури Джем Ездемір (Cem Özdemir) взяв шефство над затриманим в аеропорту Мінська білоруським журналістом і блогером Романом Протасевичем. Про це в понеділок, 31 травня, повідомила німецько-швейцарська неурядова організація Libereco - Partnership for Human Rights, яка займається захистом прав людини в Білорусі, та ініціювала кампанію шефства депутатів Бундестагу над білоруськими політв'язнями .

Ездемір назвав інцидент з літаком Ryanair актом державного тероризму

"Диктатор Олександр Лукашенко змушений боятися власного народу і утримувати владу за допомогою насильства щодо демократичного руху у власній країні. Викрадення і взяття в політичні заручники Романа Протасевича є актом державного тероризму і атакою на наші європейські цінності", - заявив Ездемір.

Він назвав "надзвичайно тривожним" опубліковане відео, в якому Протасевич, вочевидь, після тортур робить заяву із зізнаннями. Воно "показує, що Лукашенко нітрохи не турбують права людини і свобода ЗМІ", вказав представник німецьких Зелених.

Водночас Ездемір привітав введення санкцій ЄС у відповідь на захоплення літака і затримання Протасевича і його подруги Софії Сапеги. Він закликав уряд ФРН докладати більше зусиль для їхнього звільнення, а також виходу на свободу інших політичних в'язнів в Білорусі.

В рамках кампанії солідарності #WeStandBYyou шефство над білоруськими політв'язнями взяли понад 180 депутатів Бундестагу.

Примусова посадка літака і затримання Протасевича

Білоруська влада змусила зробити екстрену посадку в Мінську літак Ryanair, заявивши згодом, що отримала повідомлення про бомбу на борту лайнера. Пілоти отримали розпорядження летіти до столиці Білорусі за кілька хвилин до того, як літак повинен був увійти в повітряний простір Литви. Для його супроводу було піднято винищувач МіГ-29 білоруських ВВС.

Після посадки в Мінську бомбу на борту не виявили, натомість білоруська влада затримала двох пасажирів - білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича і його дівчину, росіянку Софію Сапегу.

Інцидент з Ryanair став однією з головних тем саміту ЄС в Брюсселі. За його підсумками домовилися про санкції, які передбачають заборону на використання повітряного простору та аеропортів ЄС білоруськими авіалініями. До європейських авіакомпаній звернулися із закликом уникати перельотів над територією Білорусі.

З 29 травня український уряд заборонив літакам, зареєстрованим у Білорусі, використовувати повітряний простір України. Як повідомлялося, українським авіакомпаніям та літакам забороняється літати в повітряному просторі Білорусі.

Читайте також: Україна закриває повітряний простір для білоруських літаків із 29 травня