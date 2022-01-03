Джем Ездемір - німецький політик, представник партії "Союз-90 / Зелені". На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Джем Ездемір".

Джем Ездемір був співголовою політичної партії "Союз-90 / Зелені" з листопада 2008 року до грудня 2018 року. Разом з ним на чолі партії перебувала Катрін Ґерінґ-Екардт. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.