Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Джем Ездемір

Джем Ездемір - німецький політик, представник партії "Союз-90 / Зелені". На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Джем Ездемір".

Джем Ездемір був співголовою політичної партії "Союз-90 / Зелені" з листопада 2008 року до грудня 2018 року. Разом з ним на чолі партії перебувала Катрін Ґерінґ-Екардт. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Німці більше платитимуть за продукти харчування заради клімату?

Німці більше платитимуть за продукти харчування заради клімату? 03.01.2022

Німці мають їсти більше біопродуктів, менше напівфабрикатів, вимагає міністр сільського господарства ФРН Джем Ездемір. На думку "зеленого" політика, ціна на продукти має відображати екологічну реальність.
Новий уряд Німеччини

Новий уряд Німеччини 08.12.2021

8 грудня Олафа Шольца було затверджено новим канцлером Німеччини. Решта членів його уряду також склала присягу. Хто ж увійшов до нового уряду Німеччини?
Один з лідерів Зелених ФРН взяв шефство над Протасевичем

Один з лідерів Зелених ФРН взяв шефство над Протасевичем 31.05.2021

Колишній співголова німецьких Зелених Джем Ездемір назвав захоплення літака і затримання Романа Протасевича в Мінську "актом державного тероризму".
У німецькому Ганау тисячі людей протестували проти правого екстремізму

У німецькому Ганау тисячі людей протестували проти правого екстремізму 22.02.2020

Кілька тисяч людей вийшли на акцію протесту проти цькування та зневаги до людей у німецькому місті Ганау, де три дні тому нападник, очевидно, з расистських мотивів вбив дев'ятьох людей.
Правоекстремісти погрожують вбивством двом німецьким політикам

Правоекстремісти погрожують вбивством двом німецьким політикам 02.11.2019

Колишній очільник німецьких Зелених Джем Ездемір отримав листа, в якому його названо першим номером в списку цілей неонацистського угруповання. Він сповістив про це Федеральне відомство з кримінальних справ і поліцію.
Маас підтвердив державний візит Ердогана до ФРН

Маас підтвердив державний візит Ердогана до ФРН 30.07.2018

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас підтвердив, що турецький президент Реджеп Ердоган відвідає з візитом ФРН. На думку Мааса, державний візит - це нагода обговорити з Ердоганом складні питання.
Коментар: Мюнхенська конференція з безпеки - дипломатія при смерті?

Коментар: Мюнхенська конференція з безпеки - дипломатія при смерті? 18.02.2018

Мюнхенська конфереція з безпеки відобразила міжнародне становище. На ній панували взаємні докори. Натомість конструктивних підходів до пошуку конкретних рішень - не вистачало, вважає Маттіас фон Гайн.

Депутата Бундестагу, який критикує Ердогана, взяли під охорону у Мюнхені

Депутата Бундестагу, який критикує Ердогана, взяли під охорону у Мюнхені 18.02.2018

Під час Мюнхенської конференції з безпеки на німецького політика Джема Ездеміра поскаржилась турецька делегація.

Уряд ФРН відкидає вимоги окремих земель послабити санкції проти Росії

Уряд ФРН відкидає вимоги окремих земель послабити санкції проти Росії 31.01.2018

У федеральному уряді Німеччини наголосили, що санкції діятимуть доти, доки підстави для їхнього запровадження зберігаються. Відкидають ідею послаблення санкцій і у фракції ХДС/ХСС у Бундестазі.
Коаліціада у Німеччині: скільки ще можна зондувати?

Коаліціада у Німеччині: скільки ще можна "зондувати"? 14.11.2017

Попередні переговори зі створення коаліції "Ямайка" у Німеччині мають завершитися цього тижня, але в їх учасників залишилася низка суперечливих питань, у яких ніхто не хоче поступатися.

Дрес-код для успішних чоловіків: стиль як запорука успішної політики? (13.11.2017) 13.11.2017

У ФРН консерватори на чолі з Анґелою Меркель домовляються про коаліцію з зеленими та лібералами. Так звана "Ямайка" обнадіює принаймні в питаннях стилю політичної еліти, вважає модний ведучий DW Ґергард Ельферс.
Німецькі Зелені наполягають на збереженні санкцій проти Росії

Німецькі Зелені наполягають на збереженні санкцій проти Росії 02.11.2017

У ході коаліційних переговорів у Німеччині Зелені наполягають, що ФРН має відстоювати Україну, а санкції щодо Росії повинні залишатися чинними.

Німеччина після виборів: чи можлива коаліція бульдога з носорогом?

Німеччина після виборів: чи можлива коаліція бульдога з носорогом? 25.09.2017

Анґелі Меркель доведеться залучити до коаліції непримиренних опонентів - Зелених і Вільну демократичну партію. Їхні розбіжності стосуються насамперед внутрішньої політики, щодо України позиції партій близькі.
Вільні демократи та Зелені окреслили умови для коаліції з блоком Меркель

Вільні демократи та Зелені окреслили умови для коаліції з блоком Меркель 25.09.2017

Після виборів до Бундестагу лідери Вільної демократичної партії та Зелених сигналізують про готовність до коаліційних переговорів із блоком ХДС/ХСС.
Вибори до Бундестагу: як голосували провідні німецькі політики

Вибори до Бундестагу: як голосували провідні німецькі політики 24.09.2017

У фотодобірці DW моменти голосування найвідоміших політиків Німеччини.
Як німецькі ліберал та зелений про Путіна і Крим сперечались

Як німецькі ліберал та "зелений" про Путіна і Крим сперечались 05.09.2017

У ході дебатів представників п'ятьох малих партій Німеччини мова зайшла про анексію Криму і відносини ФРН та Росії. Сперечалися представники ліберальної ВДП та "Союзу-90/Зелені". Обидва мають шанс очолити МЗС Німеччини.

Інші статті