Україна закриває повітряний простір для білоруських літаків із 29 травня

Кабінет Міністрів України у п'ятницю, 28 травня, затвердив рішення про заборону використання повітряного простору України повітряними суднами, зареєстрованими в реєстрах Білорусі, повідомила пресслужба українського уряду.

"Уряд посилив "повітряні санкції" щодо білоруських авіакомпаній: з 00 год. 00 хв. 29 травня 2021 року запроваджується заборона на: використання повітряного простору України повітряним суднам, зареєстрованим в реєстрах Республіки Білорусь", - йдеться у повідомленні міністерства інфраструктури у соцмережі Facebook.

У міністерстві наголосили, що обмеження польотів у повітряному просторі Білорусі та транзитних перельотів для білоруських компаній є "необхідними кроками для забезпечення безпеки авіації та пасажирів".

"Наразі команда міністерства інфраструктури спільно з міністерством закордонних справ України напрацьовує оперативні рішення для того, щоб залучити в Україну нові транзитні авіамаршрути. Розраховуємо на підтримку наших міжнародних партнерів" - сказав міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Нагадаємо, з 26 травня була ухвалена заборона прямого авіасполучення з Білоруссю. Українським авіакомпаніям та літакам заборонено літати в повітряному просторі Білорусі. Крім того, держприкордонслужбі доручили припинити оформлення пасажирів, які прямують із Білорусі або до Білорусі, в митних пунктах аеропортів.

Інцидент у Мінську

23 травня в аеропорту Мінська здійснив екстрену посадку пасажирський літак авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. Авіакомпанія повідомила, що літак приземлився в Мінську, оскільки білоруські авіадиспетчери інформували про потенційну загрозу на борту лайнера. Інформація про мінування літака згодом не підтвердилася.

Цим рейсом летів білоруський опозиційний активіст і журналіст Роман Протасевич. Після посадки літака в Мінську Протасевич був затриманий, була також затримана його подруга - громадянка Росії Софія Сапега.

Після інциденту та рекомендації авіарегулятора ЄС європейські авіакомпанії стали оминати білоруський повітряний простір, а окремі країни припинили авіасполучення з Білоруссю.

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