 Україна закриває повітряний простір для білоруських літаків із 29 травня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.05.2021

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Новини

Україна закриває повітряний простір для білоруських літаків із 29 травня

Кабмін заборонив літакам, зареєстрованим у Білорусі, використовувати повітряний простір України. Ця заборона набере чинності 29 травня.

Україна закриває повітряний простір для білоруських літаків із 29 травня

Україна закриває повітряний простір для білоруських літаків із 29 травня

Кабінет Міністрів України у п'ятницю, 28 травня, затвердив рішення про заборону використання повітряного простору України повітряними суднами, зареєстрованими в реєстрах Білорусі, повідомила пресслужба українського уряду. 

"Уряд посилив "повітряні санкції" щодо білоруських авіакомпаній: з 00 год. 00 хв. 29 травня 2021 року запроваджується заборона на: використання повітряного простору України повітряним суднам, зареєстрованим в реєстрах Республіки Білорусь", - йдеться у повідомленні міністерства інфраструктури у соцмережі Facebook.

У міністерстві наголосили, що обмеження польотів у повітряному просторі Білорусі та транзитних перельотів для білоруських компаній є "необхідними кроками для забезпечення безпеки авіації та пасажирів".

"Наразі команда міністерства інфраструктури спільно з міністерством закордонних справ України напрацьовує оперативні рішення для того, щоб залучити в Україну нові транзитні авіамаршрути. Розраховуємо на підтримку наших міжнародних партнерів" - сказав міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Нагадаємо, з 26 травня була ухвалена заборона прямого авіасполучення з  Білоруссю. Українським авіакомпаніям та літакам заборонено літати в повітряному просторі Білорусі. Крім того, держприкордонслужбі доручили припинити оформлення пасажирів, які прямують із Білорусі або до Білорусі, в митних пунктах аеропортів.

Інцидент у Мінську

23 травня в аеропорту Мінська здійснив екстрену посадку пасажирський літак авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. Авіакомпанія повідомила, що літак приземлився в Мінську, оскільки білоруські авіадиспетчери інформували про потенційну загрозу на борту лайнера. Інформація про мінування літака згодом не підтвердилася.

Цим рейсом летів білоруський опозиційний активіст і журналіст Роман Протасевич. Після посадки літака в Мінську Протасевич був затриманий, була також затримана його подруга - громадянка Росії Софія Сапега.

Після інциденту та рекомендації авіарегулятора ЄС європейські авіакомпанії стали оминати білоруський повітряний простір, а окремі країни припинили авіасполучення з Білоруссю. 

Читайте також: Хто такий Роман Протасевич, літак з яким посадили в Мінську

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