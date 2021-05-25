Cанкції ЄС щодо білоруських авіакомпаній набули чинності

Санкції ЄС щодо Мінська через вимушену посадку літака Ryanair вступили в силу з 00.00 годин 5 червня. Літакам держкомпаній Білорусі забороняється літати над країнами ЄС і приземлятися в їх аеропортах.
Розпочата в Європейському Союзі процедура узгодження санкцій проти державних білоруських авіакомпаній не викликала заперечень, строк надання яких завершився о 14.00 за західноєвропейським часом 4 червня. Таким чином, штрафні санкції, запроваджені у відповідь на примусову посадку в Мінську літака Ryanair, набули чинності з 00.00 години суботи, 5 червня.
Санкції передбачають заборону літакам "Бєлавіа" та інших білоруських держкомпаній перетинати повітряний простір всіх 27 держав Євросоюзу і приземлятися в аеропортах ЄС. Крім того, європейським національним авіаперевізникам забороняється літати в Білорусь.
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У повідомленні Офіційного журналу ЄС, однак, уточнюється, що заборона "не поширюється на випадки виникнення необхідності екстреної посадки або екстреного прольоту" над територією Європейського Союзу.
Білоруська влада 23 травня примусила лайнер авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, екстрено приземлитися в Мінську. Літак був посаджений після повідомлення про мінування повітряного судна, що згодом виявилося хибним. Були затримані двоє пасажирів - Роман Протасевич і його супутниця, громадянка Росії Софія Сапега.
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Учасники саміту Євросоюзу в Брюсселі 24 травня погодили санкції, що стосуються білоруських авіаліній. Рада ЄС закликав європейські авіакомпанії уникати перельотів над територією Білорусі.