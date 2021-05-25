Cанкції ЄС щодо білоруських авіакомпаній набули чинності

Розпочата в Європейському Союзі процедура узгодження санкцій проти державних білоруських авіакомпаній не викликала заперечень, строк надання яких завершився о 14.00 за західноєвропейським часом 4 червня. Таким чином, штрафні санкції, запроваджені у відповідь на примусову посадку в Мінську літака Ryanair, набули чинності з 00.00 години суботи, 5 червня.

Санкції передбачають заборону літакам "Бєлавіа" та інших білоруських держкомпаній перетинати повітряний простір всіх 27 держав Євросоюзу і приземлятися в аеропортах ЄС. Крім того, європейським національним авіаперевізникам забороняється літати в Білорусь.

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У повідомленні Офіційного журналу ЄС, однак, уточнюється, що заборона "не поширюється на випадки виникнення необхідності екстреної посадки або екстреного прольоту" над територією Європейського Союзу.

Посадка лайнера Ryanair в Мінську

Білоруська влада 23 травня примусила лайнер авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, екстрено приземлитися в Мінську. Літак був посаджений після повідомлення про мінування повітряного судна, що згодом виявилося хибним. Були затримані двоє пасажирів - Роман Протасевич і його супутниця, громадянка Росії Софія Сапега.

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Учасники саміту Євросоюзу в Брюсселі 24 травня погодили санкції, що стосуються білоруських авіаліній. Рада ЄС закликав європейські авіакомпанії уникати перельотів над територією Білорусі.