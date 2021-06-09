 ″Північний потік-2″: Байден ″зливає″ інтереси України в трубу? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 10.06.2021

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Політика й суспільство

"Північний потік-2": Байден "зливає" інтереси України в трубу? (відео)

Завершення будівництва "Північного потоку-2" - це вже "доконаний факт" і нові санкції США не вплинули б на добудову труби. Так вважає держсекретар США Ентоні Блінкен. Чому Вашингтон раптом змінив свою позицію?

Північному потоку-2 вдасться уникнути нових санкцій США?

"Північному потоку-2" вдасться уникнути нових санкцій США?

Ще зовсім недавно "Північний потік-2" здавався приреченим. Було лише цікаво, що потопить проєкт раніше - санкції США чи якщо Зелені увійдуть у новий уряд Німеччини після виборів до Бундестагу у вересні. І ось американського тиску на трубу, схоже, вже немає. Держсекретар США Ентоні Блінкен стверджує, що завершення "Північного потоку-2" - це вже "доконаний факт" і нові санкції не вплинули б на фізичне завершення добудови труби. При цьому остаточно знімати свою блокаду Вашингтон не поспішає. Мовляв, рішення поки не запроваджувати санкції проти компанії Nord Stream 2 AG та її директора може бути переглянуто. На думку багатьох оглядачів, такі дії США - ознака того, що Вашингтон веде пошук компромісу з Берліном і Москвою, при цьому тримаючи Кремль у підвішеному стані з постійною загрозою санкцій.  

 

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