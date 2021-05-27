Співголова німецьких Зелених: "Північний потік - 2" не має бути завершено

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" має припинитись, заявив співголова німецької опозиційної партії Зелених Роберт Габек (Robert Habeck). "Для мене важливо, щоб "Північний потік - 2" не було завершено. Це головне і найважливіше", - заявив політик у розмові з DW у четвер, 27 травня, під час свого візиту до Києва. На думку Габека, навіть якщо будівництво газопроводу, що має з'єднати Росію та Німеччину дном Балтійського моря, все ж завершать, його запуск все одно суперечитиме вимогам Третього енергетичного пакету ЄС. "І якщо це так, то ситуацію потрібно вирішувати", - каже Габек.

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Крім того, Габек переконаний, що газопровід може бути одним з інструментів тиску на Москву в діалозі з ЄС, зокрема, щодо пошуку вирішення конфлікту на Донбасі. Співголова німецьких Зелених вважає, що спрямовані на вирішення конфлікту Мінські угоди та "нормандський формат" у складі України, Росії, Німеччини та Франції потрібно "оживити". "Енергія, яка була в Мінську, поступилася місцем певному розчаруванню й існують різні способи подолання цього розчарування", - каже політик. Окрім тиску на Росію за допомогою "Північного потоку - 2", на думку Габека, одним із таких способів може бути, наприклад, розширення доступу ОБСЄ до територій, підконтрольних сепаратистам на Донбасі.

Особливо актуальним це питання, на думку Габека, стало після стягнення російських військ до кордону з Україною в квітні та перехоплення пасажирського літака Ryanair минулого тижня над Білоруссю. На думку німецького політика, операції білоруської влади відбулася "не проти волі Росії".

Габек - за надання Україні оборонної зброї

Візит Габека до України тривав чотири дні. Окрім зустрічей із керівництвом країни, зокрема й президентом Володимиром Зеленським, співголова німецьких Зелених побував в Маріуполі та Широкіному, що розташоване на лінії зіткнення на Донбасі. Політик зазначив, що поїздка на Донбас була "вражаючою і тривожною" і вона ще раз підсилала його позицію щодо надання Україні оборонної зброї. "Я ще до цього (візиту в Україну. - Ред.) зайняв позицію, що необхідно підтримувати українську армію та захищати життя солдатів й, передусім, цивільного населення, а Німеччина повинна зробити у це свій внесок", - сказав Габек DW.

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Поширена днями німецькими ЗМІ ідея Габека про те, що Німеччині варто поставляти оборонні озброєння Україні наразилася на критику як з лав правлячої коаліції, так і його власної партії. Співголова партії Зелених, офіційна кандидатка від цієї політсили на посаду канцлера Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в ефірі німецького телеканалу ARD зазначила, що програма партії виключає постачання німецьких озброєнь у кризові регіони світу. "Так записано у нашій програмі й обоє співголів партії займають єдину позицію щодо цього", - запевнила вона. Бербок додала, що її колега Роберт Габек, говорячи про постачання зброї Україні, мав на увазі постачання військових амуніцій та підтримку місії ОБСЄ в Україні.

У чинному німецькому уряді, який формують ХДС/ХСС та соціал-демократи ідею Габека про зброю для України відкинули.

Наприкінці вересня мають відбутися чергові вибори до Бундестагу. Зелені лідирують у рейтингах німецьких партій, а отже мають усі шанси увійти до складу правлячої коаліції та сформувати наступний уряд.