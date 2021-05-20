"Північний потік-2": Байден пояснив причину відмови від санкцій

Адміністрація президента США Джо Байдена вирішила не запроваджувати санкції щодо компанії-оператора проєкту "Північний потік-2" Nord Stream 2 AG та її генерального директора Маттіаса Варніґа (Matthias Warnig), оскільки газопровід вже практично добудований і штрафні заходи на даному етапі стали б "контрпродуктивними ". Таку заяву Байден зробив під час виступу перед журналістами в саду Білого дому у вівторок, 25 травня.

При цьому американський президент наголосив, що "не може наказувати Німеччині, що їй робити, а що ні". "Від самого початку я виступав проти "Північного потоку-2", - вказав Байден.

21 травня міністерство фінансів США офіційно оголосило про запровадженнясанкцій проти деяких компаній і суден, зайнятих у проєкті. У цьому списку санкцій, однак, була відсутня компанія-оператор газопроводу "Північний потік-2" Nord Stream 2 AG.

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"Північний потік-2" і національні інтереси США

Зі звіту Державного департаменту США, наданого Конгресу 19 травня, випливало, що дію санкцій проти Nord Stream 2 і Варніґа було призупинено відразу після їх запровадження у зв'язку з "національними інтересами" США.

За перешкоджання завершенню проєкту, готового на 95 відсотків, розплатилися б, крім іншого, і німецькі споживачі газу, а адміністрація Байдена не хоче ризикувати відносинами з Німеччиною, наголошує медіакомпанія Fox News у публікації ввечері 25 травня.

З точки зору республіканців в Сенаті США, скасування санкцій щодо проєкту "Північний потік-2" стало "подарунком для президента Росії Володимира Путіна". Водночас в уряді Німеччини сприйняли це рішення адміністрації Байдена з полегшенням. У Берліні, як і в Вашингтоні, сподіваються на відновлення дружніх відносин між ФРН і США після їх різкого охолодження в період президентства Дональда Трампа.