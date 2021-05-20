 ″Північний потік-2″: Байден пояснив причину відмови від санкцій | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.05.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

"Північний потік-2": Байден пояснив причину відмови від санкцій

Запровадження санкцій на етапі, коли трубопровід "Північний потік-2" вже практично добудований, було б "контрпродуктивним", заявив президент США Джо Байден.

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден

Адміністрація президента США Джо Байдена вирішила не запроваджувати санкції щодо компанії-оператора проєкту "Північний потік-2" Nord Stream 2 AG та її генерального директора Маттіаса Варніґа (Matthias Warnig), оскільки газопровід вже практично добудований і штрафні заходи на даному етапі стали б "контрпродуктивними ". Таку заяву Байден зробив під час виступу перед журналістами в саду Білого дому у вівторок, 25 травня.

При цьому американський президент наголосив, що "не може наказувати Німеччині, що їй робити, а що ні". "Від самого початку я виступав проти "Північного потоку-2", - вказав Байден.

21 травня міністерство фінансів США офіційно оголосило про запровадженнясанкцій проти деяких компаній і суден, зайнятих у проєкті. У цьому списку санкцій, однак, була відсутня компанія-оператор газопроводу "Північний потік-2" Nord Stream 2 AG.

Читайте також: Меркель оголосила про майбутні переговори із США щодо Росії

"Північний потік-2" і національні інтереси США

Зі звіту Державного департаменту США, наданого Конгресу 19 травня, випливало, що дію санкцій проти Nord Stream 2 і Варніґа було призупинено відразу після їх запровадження у зв'язку з "національними інтересами" США.

За перешкоджання завершенню проєкту, готового на 95 відсотків, розплатилися б, крім іншого, і німецькі споживачі газу, а адміністрація Байдена не хоче ризикувати відносинами з Німеччиною, наголошує медіакомпанія Fox News у публікації ввечері 25 травня.

З точки зору республіканців в Сенаті США, скасування санкцій щодо проєкту "Північний потік-2" стало "подарунком для президента Росії Володимира Путіна". Водночас в уряді Німеччини сприйняли це рішення адміністрації Байдена з полегшенням. У Берліні, як і в Вашингтоні, сподіваються на відновлення дружніх відносин між ФРН і США після їх різкого охолодження в період президентства Дональда Трампа.

Дивитись відео 07:15

Як "Північний потік-2" обходить санкції США (24.03.2021)

Також за темою

Russland I Dänemark I Verlegeschiff Fortuna

США відмовилися від санкцій проти компанії Nord Stream 2 20.05.2021

У Держдепі США зазначили, що відмова від санкцій проти швейцарської компанії Nord Stream 2 AG, її виконавчого директора Маттіаса Варніга має важливе значення для "національних інтересів США".

Russland I Dänemark I Verlegeschiff Fortuna

США не планують запроваджувати санкції проти Nord Stream 2 AG - ЗМІ 19.05.2021

Видання Axios повідомило, що адміністрація президента Джо Байдена не запровадить санкції США проти компанії Nord Stream 2 AG та її директора. Це гостро критикують у Республіканській партії.

Nord Stream 2 l Russisches Verlegeschiff Fortuna, Wismar

Рада закликає США запровадити санкції проти компанії Nord Stream 2 AG 21.05.2021

До цього у США відмовилися від санкцій проти швейцарської компанії Nord Stream 2 AG і її виконавчого директора Маттіаса Варніга. У Держдепі пояснили, що такі дії мають важливе значення для "національних інтересів США".

Реклама

Докладно

Літак Ryanair після екстреної посадки в аеропорту Мінська

Німецька преса про посадку Ryanair і затримання Протасевича

Бомба в літаку Ryanair - лише привід для операції спецслужб із затримання блогера, пишуть газети.  

26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю

Заборона авіарейсів до Білорусі: на кого в Україні це вплине

Українці, які використовували Мінськ як транзитний вузол для поїздок до Росії, тепер змушені будуть шукати нові маршрути  