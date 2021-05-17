 ″Північний потік-2″: США розширили санкції на судна і компанії РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.05.2021

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Новини

"Північний потік-2": США розширили санкції на судна і компанії РФ

Держдеп попереджав, що під обмежувальні заходи потраплять чотири судна, пов'язані з будівництвом газопроводу та декілька суден "Морської рятувальної служби" РФ.

Судно Академік Черський

Судно "Академік Черський"

Міністерство фінансів США у п'ятницю, 21 травня, оголосило про розширення санкцій щодо суден і компаній, пов'язаних з будівництвом газопроводу "Північний потік-2".

До переліку додали федеральну державну установу "Морська рятувальна служба", товариство з обмеженою відповідальністю "Мортранссервис", акціонерне товариство "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд" і ТОВ "КОКСОХИМТРАНС".

Також до цього переліку потрапили декілька суден, задіяних до будівництва газопроводу, серед них - "Академик Черский", "Артемис Оффшор", "Бахтемир", "Балтийский исследователь", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Нарвал", "Сивуч", "Спасатель Карев", "Умка", "Владислав Стрижов" и "Юрий Топчев".

При цьому мінфін США опублікував документ, що дозволяє і регулює взаємодію з установою "Морська рятувальна служба" в питаннях, що не мають відношення до "Північного потоку-2".

Раніше Держдеп США анонсував розширення обмежувальних заходів, зокрема щодо чотирьох суден, пов'язаних з будівництвом газопроводу та щодо суден "Морської рятувальної служби" РФ.

До цього адміністрація президента США Джо Байдена ввела і потім одразу призупинила дію санкцій проти компанії-оператора проєкту Nord Stream 2, її генерельного директора Маттіаса Варніґа (Matthias Warnig), а також чотирьох корпоративних співробітників компанії.

Держсекретар США Ентоні Блінкен пояснив цю відмову "національними інтересами" Сполучених Штатів.

Тим часом сенатор-республіканець Кевін Крамер 20 травня ініціював законопроєкт про скасування рішень адміністрації президента США Джо Байдена щодо санкцій проти газопроводу "Північний потік-2". Крім Крамера, документ з вимогами відновити санкції підписали ще 13 законодавців. Також вони зажадали посилення обмежувальних заходів щодо Кремля.

Уряд у Берліні натомість стверджує, що "Північний потік-2" є передусім економічним проєктом, наголошуючи водночас на необхідності збереження за Україною статусу транзитера газу.

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